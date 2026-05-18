Los ministros de Finanzas del G7 abordan en París los efectos del conflicto en Oriente Medio

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Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen este lunes y martes en París para intentar acercar sus posiciones sobre cómo responder a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio y liberarse de la dependencia de los minerales críticos chinos.

Un mes antes de la cumbre del G7 en Evian, Francia, que ejerce la presidencia protémpore, quiere mantener el diálogo en un contexto de intensificación de tensiones geopolíticas y comerciales que socavan las relaciones internacionales.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó de nuevo a Irán con aniquilarlo y dejó entrever una reanudación de los bombardeos, que pondrían fin a la frágil tregua en vigor desde el 8 de abril.

«Vamos a demostrar que el multilateralismo es útil y funciona», declaró este lunes a la prensa el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure.

En lo alto de las prioridades del G7 figuran las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y del bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, esencial para el transporte de hidrocarburos y fertilizantes, cuyos precios se han disparado.

Como consecuencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento mundial más modesto y una inflación más elevada en 2026. En los últimos días, los temores inflacionistas provocaron una fuerte oleada de ventas de bonos del Estado y un aumento de los tipos de interés de la deuda soberana.

«Hay que hacer todo lo posible para ponerle fin de manera definitiva [a la guerra], restablecer la estabilidad en la región y garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», dijo el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil.

Sin embargo, una nueva liberación de reservas estratégicas de petróleo, como la decidida en marzo, no está sobre la mesa, según Lescure.

Los ministros también intentarán limar las discrepancias sobre el comercio internacional tras la imposición de aranceles adicionales por parte de Washington y asegurar su abastecimiento de minerales críticos.

En los últimos años, los países productores y transformadores, con China a la cabeza, restringieron ciertas exportaciones de estos componentes esenciales para sectores enteros de la economía mundial, o aprovecharon su posición dominante para influir en los precios.

En un contexto de tensiones comerciales, geopolíticas y financieras, un reconocimiento compartido de la situación ya sería considerado un gran avance por la presidencia francesa.

Del lado estadounidense, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo hincapié en la reunión destinada a combatir la financiación del terrorismo prevista para el martes después del G7, con Irán en el punto de mira.

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