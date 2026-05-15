Los palestinos no pueden ser «ignorados», dice Abás ante la ONU al conmemorar la «Nakba»

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El pueblo palestino no puede ser «ignorado», y nadie más que él tiene derecho a determinar su futuro, declaró este viernes ante Naciones Unidas el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás durante la conmemoración de la Nakba, el éxodo de 1948.

Desde 2023, en virtud de una resolución de la Asamblea General, la ONU conmemora oficialmente el aniversario de la Nakba, que significa «catástrofe» en árabe, un período durante el cual aproximadamente 760.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares al crearse el Estado de Israel.

«Conmemorar este aniversario es reconocer una injusticia histórica contra el pueblo palestino, que permanece arraigado en su tierra, y representa un paso en la dirección correcta para reparar esta injusticia», afirmó Mahmud Abás en un discurso leído por el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

«Esto reafirma que nuestro dinámico pueblo no puede ser ignorado, ni tampoco su derecho a la autodeterminación, la independencia, el retorno y la soberanía, como el de todas las naciones».

«Nadie en este mundo, repito, nadie más tiene derecho a determinar el destino de Palestina, y cualquiera que crea que se puede lograr la paz y la seguridad sin respetar los derechos de los palestinos (…) está completamente equivocado», añadió.

Abás lamentó también que el alto el fuego en Gaza «siga siendo frágil».

«Nuestros compatriotas están siendo asesinados, el territorio de Gaza se reduce y la entrega de ayuda (humanitaria) sigue siendo obstaculizada, en clara violación por parte de Israel de la visión del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump», insistió, refiriéndose al alto el fuego que entró en vigor en octubre bajo presión de Washington.

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