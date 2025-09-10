The Swiss voice in the world since 1935

Los precios al consumidor en China sufren en agosto su mayor descenso desde febrero

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los precios al consumidor en China experimentaron en agosto su mayor bajada en seis meses, una señal de la persistente presión deflacionaria en la segunda economía mundial.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, se redujo un 0,4% el mes pasado con respecto al año anterior, según los datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra supuso el descenso más pronunciado desde el 0,7% registrado en febrero.

En julio, los precios se habían estancado tras repuntar en junio.

La deflación, aunque apreciada por los consumidores, se considera un fenómeno peligroso para la economía, ya que incita a los hogares a posponer sus compras con la esperanza de que los precios bajen aún más.

Una larga crisis en el sector inmobiliario y el alto desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la moral de los consumidores chinos desde la pandemia de covid-19.

Esta situación se ha agravado con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos a principios de año.

pfc/dhw/arm/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR