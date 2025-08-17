Los Pumas UNAM, equipo de Keylor Navas, empatan con el campeón Toluca

Toluca (México), 16 ago (EFE).- Los Pumas UNAM, equipo del guardameta costarricense Keylor Navas, empataron este sábado 1-1 con el campeón Toluca, que dejó ir la posibilidad de asaltar el liderato del Torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la continuación de la quinta jornada del campeonato, Jorge Ruvalcaba anotó por los universitarios y Jesús Angulo rescató la igualada para los ‘Diablos’.

Toluca salió a proponer el partido y pronto inquietó a Navas con una llegada del brasileño Helinho; sin embargo, fue Pumas el que golpeó primero.

Ruvalcaba aceptó una asistencia del español Rubén Duarte y puso delante a los Pumas, que después de eso fueron superados por un rival intenso, aunque con poca contundencia.

Toluca empató 1-1 en el 68 con un disparo de zurda de Angulo y, pese a dominar el resto del duelo, no pudo volver a vulnerar a su rival.

Los Diablos aparecen en el cuarto lugar con tres victorias, un empate, una derrota y 10 puntos, dos menos que el líder Pachuca, derrotado un rato antes, 0-2 por el Tijuana.

Dirigidos por el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, los Xolos se impusieron con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda.

Pachuca dejó ir numerosas oportunidades de goles, lo cual le estropeó el paso perfecto. La derrota lo dejó con cuatro triunfos, una derrota y 12 puntos, uno más que Cruz Azul y América, vencedores de sus respectivos duelos.

Este sábado el uruguayo Gabriel Fernández anotó un gol en el minuto 82, a pase de Angel Sepúlveda para romper un empate 2-2 en un encuentro en el que los celeste jugaron 50 minutos con un hombre de más por la expulsión en el 40 del argentino Ramiro Sordo.

Carlos Rodríguez, el uruguayo Ignacio Rivero y Gabriel Fernández le dieron la victoria a Cruz Azul, en tanto por Santos descontaron el chileno Bruno Barticciotto y el colombiano Cristian Dájome.

El buen paso de los equipos visitantes, que llevan cinco triunfos y un empate en siete juegos en la jornada, lo confirmó el América, al superar por 1-3 al Tigres UANL con dos goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán. Por Tigres anotó el argentino Juan Brunetta.

En el otro duelo sabatino, el Juárez FC aventajó por 1-2 al Juárez FC con goles del colombiano Oscar Estupiñán y de Jairo Torres.

La jornada comenzó este viernes cuando el León derrotó por 0-1 al Necaxa, con un gol del panameño Ismael Díaz; y San Luis por 0-2 al Puebla, con dos goles del italiano de origen brasileño Joao Pedro.

Este domingo el Atlas visitará al Querétaro y Mazatlán a los Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos. EFE

