Los restos de Luis Brandoni son enterrados en el panteón de actores de Buenos Aires

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Buenos Aires, 21 abr (EFE).- Los restos del actor argentino Luis Brandoni fueron inhumados este martes en el panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, tras un velatorio que se prolongó durante doce horas en la sede del Legislativo porteño y que convocó a figuras del espectáculo y la política, además de a admiradores.

El féretro fue trasladado en la noche del lunes al cementerio, en donde esta mañana se congregaron decenas de personas para darle el último adiós.

La despedida incluyó una misa a la que asistieron de familiares, allegados y referentes del ámbito cultural.

Entre quienes acudieron al cementerio estaban los actores argentinos Guillermo Francella y Gabriel ‘el puma’ Goity – ambos compañeros de Brandoni en la popular ficción ‘El Encargado’-, así como el intérprete Mauricio Dayub.

«Era alguien con el que se podía aprender sin que él se propusiera enseñarte nada. Su propia vida, su experiencia y la pasión que tenía para vivir te enseñaban cosas todo el tiempo», dijo Dayub a la prensa, al definirlo como el «primer gran actor argentino».

Durante la ceremonia, solo ingresaron a la capilla los familiares y el entorno más cercano, mientras que el público permaneció en el exterior.

Más tarde, un prolongado aplauso acompañó el traslado del féretro hasta el panteón de actores, donde quedaron depositados sus restos.

Estuvo presente también uno de los directores de ‘El Encargado’, Mariano Cohn, así como el productor teatral y amigo íntimo del actor fallecido, Carlos Rottemberg, quien destacó al canal A24: «Era un ícono cultural».

El cineasta Juan José Campanella también se pronunció sobre el fallecimiento de Brondoni, uno de los protagonistas de su última película, ‘Parque Lezama’: «Hace pocos días hablé con Saula Benavente, su pareja, que no dejó de estar un segundo a su lado, y el veredicto de los médicos era lúgubre y contundente, auguraban un pronto desenlace».

«Para los que tuvimos el privilegio de conocerlo no hacía falta más. A Beto, ese ser humano más grande que la vida, no lo iba a agarrar la parca. Era imposible. Algo se le iba a ocurrir», añadió, al considerar que podría haber sobrevivido a este trance de salud, como había ocurrido otras veces.

Brandoni, uno de los actores más reconocidos de Argentina, falleció en la madrugada del lunes a los 86 años. Fue también diputado por la Unión Cívica Radical (UCR), partido de centro derecha que lideró la transición a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, entre 1997 y 2001. EFE

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