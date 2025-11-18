Los reyes suecos inician una visita a Canadá marcada por la posible venta de aviones Saab

3 minutos

Ottawa, 18 nov (EFE).- Los monarcas de Suecia, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, iniciaron este martes una visita de Estado a Canadá de tres días marcada por la intensificación de las relaciones comerciales y el interés del Gobierno canadiense por adquirir aviones de combate Saab en sustitución de los F-35 estadounidenses.

Los monarcas suecos llegaron a la capital canadiense acompañados por la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch, y una numerosa delegación empresarial.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que «la visita refleja el fuerte y creciente impulso en comercio, innovación, defensa y cooperación industrial entre las dos naciones, posicionando a Canadá y Suecia para capitalizar nuevas oportunidades y negocios».

Poco antes de la llegada de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, la ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, confirmó el interés del país en evaluar el Saab JAS 39 Gripen-E como alternativa al F-35 de la estadounidense Lockheed Martin para reemplazar los F-18, también estadounidenses, que actualmente equipa la Fuerza Aérea canadiense.

Joly declaró a los medios de comunicación que la oferta que Lockheed Martin ha realizado a Canadá en términos de empleos en el país no es suficiente. «Por eso estamos, por supuesto, contemplando el Gripen», afirmó.

En 2022, Canadá negoció con Lockheed Martin la adquisición de hasta 88 unidades del avión de quinta generación F-35, un contrato valorado en 27.700 millones de dólares canadienses (19.723 millones de dólares estadounidenses o 17.000 millones de euros). Además, Canadá debería gastar otros 5.500 millones de dólares canadienses adicionales en la infraestructura necesaria para operar los aviones y su armamento.

Las tensiones comerciales y políticas surgidas entre Canadá y EE.UU. desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump han hecho cambiar de postura al Gobierno canadiense sobre el contrato en vigor con la empresa estadounidense, que solo obliga a la compra de las primeras 16 unidades, por lo que las autoridades canadienses han indicado que podrían optar por una combinación de F-35 y Gripen-E para sustituir a los actuales F-18.

Joly añadió que Saab ha ofrecido el montaje final de la flota de Gripen-E en Canadá y la creación de unos 10.000 empleos.

Poco después de su llegada a Ottawa, el rey Carlos XVI Gustavo destacó en un discurso que Canadá había sido el primer país en ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN y que los dos países son naciones árticas interesadas en la seguridad de la región.

Ante los monarcas suecos, Canadá y Suecia firmaron este martes un nuevo acuerdo de asociación estratégica entre los dos países centrado en el desarrollo económico, la defensa, la cooperación ártica, la transición digital, el medio ambiente y la energía.

El primer ministro canadiense, Mark Carney -quien ha lanzado un programa para reducir la dependencia comercial y de defensa de Canadá respecto a Estados Unidos- señaló que los acuerdos con países como Suecia son fundamentales para la economía canadiense.

«La profundización de nuestras relaciones económicas con socios fiables producirá crecimiento en Canadá con nuevas oportunidades transformadoras para nuestras industrias y empleos con buenos salarios para nuestros trabajadores», dijo Carney. EFE

jcr/us/eav