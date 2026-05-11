Los seguidores de Evo Morales advierten con «convulsionar» Bolivia si lo detienen

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La Paz, 11 may (EFE).- Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) advirtieron este lunes con «convulsionar» el país si el exgobernante es detenido, después de que un tribunal lo declarase en rebeldía y emitiera una orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas.

En declaraciones a la radio Kawsachun Coca, el dirigente cocalero Dieter Mendoza sostuvo que agentes de inteligencia de la Policía «pretenden generar y realizar operativos para detener a Evo Morales», quien permanece desde octubre de 2024 en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro de Bolivia.

Según Mendoza, las autoridades nacionales «piensan que pueden apagar la movilización que se va viviendo en todo el territorio nacional deteniendo a Evo Morales».

«Piensan que con detener a Evo Morales, (lograrán) apagar, desmovilizar. Están muy equivocados. Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional de Bolivia», advirtió.

El dirigente pidió a los habitantes y sectores del Trópico de Cochabamba que permanezcan «en estado de alerta máxima» y «en pie de lucha».

También reiteró que los cocaleros se unirán a las movilizaciones que lidera la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de campesinos que bloquean carreteras desde la semana pasada para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Este lunes debía comenzar en la ciudad sureña de Tarija el juicio oral contra Morales en el que se le acusa de trata agravada de personas, por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.

Ante la ausencia del exmandatario y de sus abogados defensores, el tribunal lo declaró en rebeldía y suspendió el proceso hasta que Morales se presente ante la Justicia o la Policía ejecute una nueva orden de captura emitida este lunes.

La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron «ninguna clase de justificativo» por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.

La defensa de Morales alega que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un «edicto» judicial, lo que constituye un «vicio causal de fondo», y considera que el proceso es «político».

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, custodiado por cientos de sus seguidores para impedir su detención por este caso.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de captura contra el exmandatario porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a esa zona cocalera.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos. EFE

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