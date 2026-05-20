Los sindicatos y la dirección de Samsung reanudan negociaciones para evitar una huelga

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La dirección del gigante surcoreano de los semiconductores Samsung Electronics y los sindicatos del grupo reanudarán sus negociaciones el miércoles con la mediación del ministro de Trabajo para evitar una huelga, anunció el gobierno surcoreano.

El principal sindicato de los trabajadores de Samsung Electronics había anunciado previamente una huelga de 18 días a partir del jueves, tras colapsar las negociaciones sobre el pago de primas.

Según el Ministerio de Trabajo, las negociaciones debían empezar «a las 16H00» (07H00 GMT), con «la mediación personal del ministro de Trabajo».

El anuncio del paro hizo que creciera la preocupación por una posible perturbación de la industria de los circuitos integrados, clave para ese país asiático.

En 2024 ya hubo otra huelga en la empresa, el mayor fabricante mundial de chips de memoria, que tuvo un seguimiento de unos 6.000 trabajadores.

El conflicto gira en torno al reparto de beneficios en un actor clave de la cadena de suministro mundial de semiconductores, cuyos microchips se utilizan ampliamente en sistemas de inteligencia artificial y en productos de electrónica de consumo.

Las acciones del gigante tecnológico se han disparado casi un 400% en el último año impulsadas por el auge de la IA, y su capitalización bursátil superó por primera vez el billón de dólares en mayo.

El sindicato había exigido la eliminación del límite a las primas, fijado en el 50% del salario anual, y que el 15% del beneficio operativo se destinara a bonos.

Según la dirección de Samsung, las conversaciones fracasaron porque «ceder a las exigencias excesivas del sindicato pondría en riesgo los principios fundamentales de la gestión de la empresa».

En el seno del gobierno surcoreano aumenta la preocupación de que una huelga prolongada pueda perjudicar a la economía, dado que los chips representan alrededor del 35% de las exportaciones.

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