Los talibanes celebran cuarto aniversario de la retirada de EEUU y la OTAN de Afganistán

3 minutos

Kabul, 31 ago (EFE).- El gobierno talibán celebró este domingo el cuarto aniversario de la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán, un hecho que marcó el final de dos décadas de intervención internacional y que reivindican como un día «histórico» de victoria frente a las potencias extranjeras.

En un comunicado difundido por el portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, el grupo calificó la salida del último soldado estadounidense, el 31 de agosto de 2021, como un triunfo frente a dos décadas de intervención internacional. «El 31 de agosto es un día de orgullo y de gran importancia en la historia de Afganistán», señaló el texto.

El grupo aseguró que la jornada simboliza el resultado de «20 años de yihad y sacrificios de la nación muyahidín afgana contra otra invasión extranjera, durante la cual todas las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraron de Afganistán».

Fitrat destacó que la retirada completa demostró la capacidad de resistencia de los afganos frente a potencias militares modernas. «Ese mismo día, el último soldado estadounidense también abandonó el suelo de Afganistán. Este día reafirma que ni la tierra ni el pueblo de Afganistán pueden ser sometidos, y que los afganos están dispuestos a dar sus vidas y sus bienes por la libertad», añadió.

El portavoz subrayó además que la fecha envía un mensaje sobre las limitaciones de la intervención extranjera: «Cualquier ocupante, por poderoso que sea o aunque disponga de la tecnología militar más moderna, acabará enfrentándose a la feroz resistencia y a la yihad del pueblo afgano, y en el final, su poder, recursos y tecnología serán derrotados por la fuerza de la fe».

Pese a este discurso triunfalista, el régimen talibán permanece prácticamente aislado en la escena internacional, sin reconocimiento oficial de la mayoría de países, y continúa intentando proyectar una imagen más diplomática para ganar legitimidad exterior.

La retirada de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán en agosto de 2021 fue ampliamente criticada por caótica y apresurada, dejando un país frágil y aún sumido en la inestabilidad. Pese al fin de la presencia militar extranjera, la paz no se ha alcanzado y persisten las preocupaciones sobre los derechos humanos, en especial los de las mujeres, severamente restringidos bajo el gobierno talibán.

Miles de afganos que trabajaron junto a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN quedaron atrás durante la evacuación apresurada, muchos de ellos enfrentándose a riesgos, dificultades e incertidumbre bajo las nuevas autoridades. EFE

lk-lgm/amg