Los talibanes condenan la decisión de Israel de tomar el control total de Gaza

1 minuto

Kabul, 9 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el Gobierno de facto talibán condenó este sábado la decisión del «régimen israelí ocupante» de tomar el control total de la Franja de Gaza, advirtiendo que esta medida agravará aún más el conflicto y empeorará la crisis humanitaria.

En un comunicado en la red social X, el portavoz del Ministerio, Abdul Qahar Balkhi, describió la decisión como «un paso peligroso y alarmante que conducirá a la escalada y ampliación del conflicto y agravará aún más las crisis humanitarias del pueblo palestino».

El comunicado instó a los actores internacionales influyentes, en particular a los estados poderosos de la región, a «cumplir con sus obligaciones legales y morales» para detener el deterioro de la situación en Gaza.

Balkhi enfatizó además que «debe establecerse un alto el fuego en la Franja de Gaza lo antes posible y debe allanarse el camino para la entrega de ayuda humanitaria».

El gobierno talibán ha manifestado de manera constante su oposición a las acciones militares de Israel en Gaza y ha pedido un acceso humanitario inmediato al enclave, donde las autoridades palestinas aseguran que miles de personas han muerto desde el estallido de los combates. EFE

lk-lgm/ajs