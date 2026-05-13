Los talibanes firman un contrato de 46 millones de dólares con una empresa india

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Kabul, 13 may (EFE).- El Gobierno de facto talibán anunció este miércoles la firma de un contrato de 46,3 millones de dólares con la empresa india TCRC para fortalecer los estándares de laboratorio de Afganistán y los sistemas de control de calidad fronterizos.

Este desembolso millonario representa una inversión inusual para la mermada economía afgana, fuertemente golpeada por el aislamiento financiero internacional, la congelación de sus activos en el exterior y el cese de la ayuda al desarrollo desde que los fundamentalistas regresaron al poder en agosto de 2021.

Según un comunicado emitido por el Centro de Medios e Información del Gobierno talibán, el acuerdo fue suscrito por la Autoridad de Normas y Calidad de Afganistán (ASQA) como parte de los esfuerzos para «fortalecer la infraestructura de calidad, mejorar la capacidad de los laboratorios y estandarizar los procesos de evaluación de la calidad de los bienes».

El documento detalla que el contrato de cinco años, valorado en «46.348.292 dólares estadounidenses», incluye la construcción y el equipamiento de complejos de laboratorios a nivel central y en nueve pasos fronterizos de todo Afganistán.

El proyecto se centrará en laboratorios destinados a evaluar «materiales de construcción, aparatos y equipos eléctricos, así como textiles, cuero y papel», precisó la nota.

El comunicado de la ASQA cita a funcionarios gubernamentales que aseguraron que la compañía india se ha comprometido a «construir complejos de laboratorios estandarizados en los puertos fronterizos designados y suministrar e instalar equipos de laboratorio avanzados».

El pacto contempla además la «calibración y rehabilitación de los equipos existentes», mientras que la incorporación de «expertos extranjeros para mejorar la capacidad profesional del personal» constituye otro de los componentes clave del acuerdo.

El acuerdo comercial coincide con un acercamiento gradual entre Kabul y Nueva Delhi, consolidado este mismo mes después de que el Gobierno talibán consiguiera designar oficialmente a su primer encargado de negocios en la embajada afgana en la India, pese a que el Ejecutivo indio sigue sin reconocer formalmente al régimen islamista.

Las autoridades talibanes describieron el acuerdo como «un paso importante y vital hacia el fortalecimiento del sistema de evaluación y control de calidad, el apoyo a los productos estándar, la prevención de la importación de bienes de calidad inferior y un mayor desarrollo de la infraestructura de calidad en Afganistán», concluyó el comunicado. EFE

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