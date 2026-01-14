Los tractores de las protestas agrícolas se retiran de París y son desalojados de Toulouse

2 minutos

París, 14 ene (EFE).- Los tractores implicados en la protesta del principal sindicato agrícola francés, que habían sido autorizados a entrar en París el martes, se retiraron la pasada madrugada, mientras en otra acción de un sindicato diferente en Toulouse, fueron desalojados por las fuerzas del orden.

Las protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, contra los protocolos ante la dermatosis nodular y por otras cuestiones, se mantienen no obstante en otros puntos de Francia, en particular en la autopista A64 a la altura de su conexión con el periférico de Toulouse, donde los tractores cortaron la vía en los dos sentidos a partir de las 6.00 locales, según La Dépêche.

En París, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) levantaron a partir de las 4.00 locales el campamento que se había formado en las proximidades de la Asamblea Nacional, donde se concentraron los 353 tractores que entraron el martes por la mañana en la ciudad con el visto bueno de las autoridades.

Los dirigentes de la FNSEA justificaron esa retirada al haber sido recibidos a medianoche por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, después de los anuncios hechos por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

En particular una ley de urgencia para la agricultura, que se presentará en marzo para ser examinada por el Parlamento antes del verano, así como otras medidas de corto plazo sobre los fertilizantes y sobre el uso del agua.

En Toulouse, un grupo de tractores, organizados por la Coordinación Rural, entraron en la ciudad por la noche pese a la prohibición que tenían, y terminaron siendo desalojados por las fuerzas del orden en unos altercados en los que fueron detenidos cinco agricultores, según este sindicato.

La FNSEA se prepara ahora para organizar una amplia movilización el día 20 en Estrasburgo donde el Parlamento Europeo debe abordar el acuerdo UE-Mercosur, destacó su presidente, Arnaud Rousseau, en una entrevista a la emisora RTL, en la que manifestó su esperanza de que se pueda alcanzar una mayoría en contra.

Francia se pronunció en contra de ese pacto la semana pasada en el voto de los Veintisiete, pero a pesar de todo los dos grupos de los extremos del arco parlamentario francés han presentado sendas mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por ese motivo, que se debaten esta tarde ante la Asamblea Nacional, y que salvo una sorpresa mayúscula no saldrán adelante. EFE

