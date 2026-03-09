Los tres candidatos que buscan cambiar el escenario de las presidenciales en Colombia

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 8 mar (EFE).- Las consultas entre partidos celebradas este domingo en Colombia para escoger tres candidatos presidenciales arrojaron alguna luz sobre las elecciones del próximo 31 de mayo, pero está por verse si los ganadores tendrán fuerza suficiente para dar la vuelta a un tablero que dominan el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera con comodidad las encuestas de intención de voto, y el único que hasta ahora parece ofrecerle alguna resistencia es justamente su némesis, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Ni Cepeda ni De la Espriella participaron en las consultas por diferentes razones, lo que mermó la participación en general, pues mientras que para las elecciones del Senado votaron cerca de 20 millones y para la Cámara lo hicieron unos 19 millones, las tres consultas sumaron solo sumaron siete millones de votos.

Los siguientes son los ganadores de las consultas de sectores de la derecha, el centro y la izquierda, que pueden alterar el escenario electoral a menos de tres meses de las presidenciales.

1. Paloma Valencia, Centro Democrático (derecha):

Discípula del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), es una de las ganadoras de la jornada electoral no solo porque se impuso con abrumadora mayoría en ‘La gran consulta por Colombia’, que disputó con otros ocho candidatos de la derecha, sino porque acaparó la mayor cantidad de votos de las tres consultas.

En la consulta de la derecha votaron más de 5,8 millones de electores y Valencia, senadora del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, recibió 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1 %, según el preconteo del 99 % de las mesas divulgado por la Registraduría nacional.

En segundo lugar quedó el independiente Juan Daniel Oviedo, con 1,25 millones de votos (21,4 %), y tercero fue Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, que recibió 326.468 votos (5,6 %).

Oviedo fue la gran revelación de la consulta, resultado que forjó, sobre todo, en la última semana por el apoyo popular que recibió luego de que De la Espriella se burlara de él en una entrevista por su homosexualidad.

«El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del neocomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor», manifestó Paloma Valencia en un discurso tras la victoria.

A la luz del resultado obtenido por Oviedo se especula que éste podría ser el compañero de fórmula de Valencia para abrir espacio a corrientes más liberales y atraer al electorado indeciso de centro que no quiere los extremos que representan Cepeda, acusado de comunista por sus rivales, ni el ultraderechista De la Espriella.

2. Claudia López, movimiento Imparables (centro):

Fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, años en que tuvo que hacer frente a la pandemia. Se ha movido siempre entre el centro y la izquierda moderada y fue una de las figuras del partido Alianza Verde del que renunció para formar Imparables, el movimiento con el que busca la Presidencia.

Este domingo obtuvo el primer lugar en la ‘Consulta de las soluciones: salud, educación y seguridad’, con 572.914 votos (92,8 %), resultado abultado que se explica porque su único rival, el desconocido Leonardo Huerta, aceptó entrar de relleno a última hora con el único fin de que pudiera haber consulta.

Huerta alcanzó a arañar 43.804 votos, el 7,1 % de los 616.725 papeletas que recibió a consulta del centro.

La votación de López fue la mitad de los 1,1 millones de apoyos que sacó en 2019 cuando ganó la Alcaldía de Bogotá, resultado que los expertos atribuyen a la pérdida de popularidad por sus bandazos políticos.

Su meta es derrotar al uribismo en la primera vuelta presidencial para disputar una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda el 21 de junio, pero los resultados de hoy muestran que su caudal electoral está bastante mermado.

3. Roy Barreras, Frente Amplio Unitario (izquierda):

Roy Barreras es un veterano exsenador que ha transitado por todo el arco político colombiano y para estas elecciones recaló en la izquierda como alternativa moderada a la candidatura de Iván Cepeda.

Barreras, que fue aliado de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y hace cuatro años ayudó a elegir a Petro, obtuvo 255.957 votos, equivalentes al 43,1 % de los 593.523 sufragios que recibió en total la consulta ‘Frente por la vida’.

Su votación fue baja pero le bastó para imponerse a sus cuatro rivales, entre ellos Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que sacó 226.612 votos (38,1) y quedó en segundo lugar. EFE

