Los Verdes escoceses inician la elección de su nueva cúpula

2 minutos

Glasgow (R. Unido), 13 ago (EFE).- El Partido Verde de Escocia abrió este miércoles la elección para elegir a los dos nuevos líderes de la formación, en sustitución de Patrick Harvie y Lorna Slater, si bien esta última busca la reelección.

Harvie, de 52 años, anunció en abril que no optaría a la reelección tras más de dos décadas como miembro del Parlamento de Edimburgo (autonómico) y seis años compartiendo liderazgo con Slater, de 47 años.

Los militantes, unos 7.000, podrán votar hasta el 22 de agosto, aunque el resultado se anunciará el próximo día 29.

A los cargos de co-líderes optan Slater, los miembros del Parlamento escocés Ross Greer y Gillian Mackay y el activista Dominic Ashmole.

Los Verdes accedieron al Gobierno autonómico escocés tras el acuerdo de co-gobierno con el Partido Nacional Escocés (SNP) en 2021.

Ese pacto con el SNP, conocido como ‘Bute House Agreement’, permitió a los Verdes impulsar medidas como la congelación de alquileres, una futura ley de vivienda, reformas sobre reconocimiento de género, políticas climáticas y un plan de reciclaje de envases.

No obstante, la alianza se rompió en 2023, lo que llevó a la dimisión de Humza Yousaf, primer ministro principal musulmán y de origen paquistaní del SNP, sucedido por John Swinney.

Desde entonces, Harvie ha acusado al gobierno de rebajar sus objetivos climáticos y eliminar el control de rentas.

Las encuestas para las elecciones autonómicas de 2026 anticipan un Parlamento escocés sin mayorías absolutas, por lo que cualquier gobierno necesitará el apoyo de al menos otra fuerza política.

El liderazgo que salga de este proceso fijará la estrategia con la que los ecologistas podrían volver a ser decisivos en la formación del próximo Ejecutivo.EFE

