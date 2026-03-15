Los vietnamitas votan en unas elecciones legislativas con poco entusiasmo

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Los vietnamitas comenzaron a votar el domingo para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, en medio de cierta indiferencia debido a que el legislativo del país se encarga de ratificar las decisiones del gobernante Partido Comunista.

De los 864 candidatos que disputan los 500 escaños del Parlamento, solo 65 no son miembros del partido único del país.

La mayoría de los centros de votación tienen programado cerrar a las 19H00 (12H00 GMT), y los resultados no se conocerán por al menos una semana.

En las calles de la capital Hanói ondean en los postes de luz y semáforos banderas patrióticas rojas y amarillas que exaltan la «celebración nacional» de un pueblo que vota «con entusiasmo».

Pero en un país donde todas las grandes decisiones se toman en la cúpula de la pirámide comunista, muchos vietnamitas ven las elecciones con cierta frialdad.

«No voto porque pienso que mi voz no cuenta», comentó Phuong Ang, funcionaria administrativa en la ciudad costera central de Da Nang. Asegura que muchos de sus allegados comparten ese criterio.

«La gente termina aceptando, pase lo que pase, a quienes salen elegidos porque así es como funciona el sistema», agregó la mujer de 25 años.

Con una población de 100 millones de habitantes, Vietnam es un polo económico regional, con un crecimiento de 8% en 2025, y un Estado autoritario de partido único donde los disidentes son frecuentemente encarcelados.

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