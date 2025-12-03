Love of Lesbian: «La emoción es el único bastión que la tecnología aún no ha conquistado»

Martina Castells

Bogotá, 3 dic (EFE).- Love of Lesbian aterrizó en Colombia como parte de su gira ‘La Hermandad’ con la que, según explica la banda catalana en una entrevista con EFE, busca rendir homenaje a la amistad y a la emoción que, en tiempos de globalización, es «el único bastión que la tecnología aún no ha conquistado».

«Lo local es ahora universal y lo universal es local» y eso «nos tiene absolutamente agarrados a una narrativa común» donde el único resguardo que queda es «la emoción personal» que no entiende de algoritmos, expresa el cantante y compositor del grupo barcelonés, Santi Balmes desde Bogotá, donde la banda se presentará este miércoles en la sala The Bonfire.

El concierto hace parte de la gira de su último álbum, ‘Ejército de salvación’, lanzado en octubre del año pasado, que ya tuvo parada en México en noviembre y que seguirá en diciembre por Perú, Chile y Argentina.

«No venimos todo lo que nos gustaría a Bogotá, pero cuando lo hacemos siempre tenemos esa sensación de llegar un poquito a casa», explica el baterista del grupo, Oriol Bonet.

En el escenario de la capital colombiana, los músicos reivindicarán encontrarse en «la habitación 105 y, como siempre, a las tres», un ritual que surgió entre ellos durante la pandemia cuando, después de actuar frente a un público con tapabocas, la banda volvía a su hotel y se reunía para compartir como una hermandad.

También llevarán el romanticismo característico de sus canciones, aunque Balmes reconoce que su sello se ha transformado con el tiempo, como lo hacen las relaciones de pareja «que ya llevan muchos años», en un vínculo basado en la amistad.

«También existe la parte negativa de la amistad; la pérdida de un amigo puede llegar a ser más dolorosa en tu vida que la de una pareja», indica el cantante en referencia al tema ‘Una canción pendiente’.

Bonet añade que, después de tantos discos, se dieron cuenta de que «valía mucho la pena» hablar desde la lealtad.

La política y el discurso musical

El grupo indie-rock, que en septiembre decidió desvincularse de todos los festivales en los que la empresa proisraelí KKR tuviera participación en acciones, defendió que, a pesar de no incluir el discurso político en su música, «nunca se puede ser deshonesto con lo que se siente».

«Nunca hemos tenido miedo de manifestar nuestras opiniones políticas, aunque cuando lo hemos hecho siempre hemos salido perjudicados», alegan los músicos, que detallaron que les «cayó la del pulpo» cuando se posicionaron a favor de la izquierda moderada o del referéndum de autodeterminación de Cataluña de 2017.

A todo ello, Love of Lesbian considera que el hecho de ser artistas no es intrínseco a tener que posicionarse públicamente, ya que el grupo está compuesto por cuatro músicos que tienen sus «ideas y miedos» respectivos, comentan.

El futuro de Love of Lesbian

Una vez termine la gira ‘La Hermandad’, la intención de la banda es darse un respiro musical, aunque admiten que aún les queda «una espina clavada» y es traer a América Latina su espectáculo ‘Miralls i miratges’.

Este «concierto teatralizado» junto al payaso Guillem Albà está basado en el «repertorio más ensoñador de Love of Lesbian», explican los músicos, y ya ha sido exhibido en varias ocasiones en España, pero nunca en el otro lado del Atlántico porque sus canciones, «por su idiosincrasia», están pensadas para teatros muy pequeños, dicen.

Aún así, la posibilidad de una retirada de los escenarios de forma permanente no está sobre la mesa del grupo, que mantiene que después de 25 años de trayectoria «ya no sería coherente dejarlo». EFE

