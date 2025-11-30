Love of Lesbian abre con éxito en Guadalajara los conciertos del Foro FIL de la feria

Guadalajara (México), 29 nov (EFE).- El grupo español de pop Love of Lesbian ofreció en Guadalajara (México) el Foro FIL, centrado en las actuaciones musicales en vivo, dentro del programa que Barcelona ha presentado en la Feria Internacional del Libro como invitada de honor.

En su concierto, que llenó el recinto reservado al Foro FIL, con capacidad para más de 2.000 personas, Love of Lesbian cantó temas de su último disco, ‘Ejército de salvación’, además de algunos de sus temas más conocidos entre sus seguidores, que son numerosos en países latinoamericanos como México, Colombia, Chile, Perú y Argentina.

El concierto comenzó con el tema que da nombre al álbum, ‘Ejército de salvación’, que el público coreó en todo momento de memoria.

Como ha sucedido con el programa literario, la comisaria de la presencia barcelonesa en la FIL, en colaboración con la directora del festival Grec, la programación veraniega de artes escénicas y musicales de Barcelona, las actuaciones previstas en el Foro FIL responde a una gran variedad de estilos y generaciones.

Tras el universo ‘indie’ de Love of Lesbian, en los próximos días pasarán por el escenario adjunto al recinto ferial, con capacidad para 3.000 personas, el flamenco urbano de Queralt Lahoz (30 de noviembre), la particular interpretación de la canción catalana que hace Roger Mas, con la Cobla Sant Jordi (1 de diciembre), el jazz y folclore de Lucia Fumero (2 de diciembre),

Habrá también una ‘Noche Sonar’ con la actuación de Tarta Relena y María Arnal (día 3) y una velada de mestizaje sonoro a cargo de Joan Garriga y el Mariatxi galàctic (día 4).

Cerrarán el programa del Foro FIL otros tres conciertos, gratuitos como el resto de actuaciones, con el pop irreverente de Rigoberta Bandini (día 5), la artista urbana Mushkaa (día 6) y el reggae funk latino de La Sra. Tomasa (día 7). EFE

