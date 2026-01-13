Luís Marques Mendes, el candidato preparado para Portugal

Carlota Ciudad

Lisboa, 13 ene (EFE).- El comentarista político conservador Luís Marques Mendes es uno de los candidatos favoritos y de los más preparados para ser presidente de Portugal, tras una larga carrera política en la que ha sido casi de todo menos primer ministro y el puesto al que ahora se postula.

Su experiencia es uno de los principales avales de este aspirante que ha recibido el apoyo explícito del Gobierno de Luís Montenegro (centroderecha) y hace gala de ella para defender su elección en los comicios del 18 de enero como sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa.

Sus oponentes critican precisamente ese respaldo para acusarle de falta de independencia, pero él defiende que no es el candidato del Ejecutivo y que es imparcial.

De 68 años, este militante del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), que preside actualmente Montenegro, inició su actividad política a los 19 años, antes de acabar la carrera de Derecho, como teniente alcalde de la localidad de Fafe, en el norte de Portugal y cerca de su lugar de nacimiento, Guimarães.

Dio el salto de la política local a la nacional para formar parte de tres Gobiernos de Aníbal Cavaco Silva (1985-1995), como secretario de Estado y ministro adjunto del primer ministro, y más tarde fue también titular de Asuntos Parlamentarios (2002-2004) en el Ejecutivo de José Manuel Durão Barroso.

Entre 1996 y 1999 estuvo al frente del grupo parlamentario del PSD, cuando Rebelo de Sousa presidía el partido, que él también llegó a dirigir entre 2005 y 2007.

Cuando dejó de ser presidente del PSD abandonó la política activa, aunque es desde hace 15 años miembro del Consejo de Estado, un órgano consultivo de la Presidencia, y ha mantenido un perfil público como comentarista de televisión, lo que le ha dado gran visibilidad.

Como abogado de profesión, ha ocupado varios cargos en la administración de empresas.

Al formalizar su candidatura hace un mes, Marques Mendes aseveró que si es elegido intentará ser un jefe de Estado que sin ser un contrapoder será «intervencionista exigiendo resultados, aproximando posiciones entre partidos, que ayude a resolver problemas concretos de las personas y logre convergencias».

Ha asegurado en repetidas ocasiones que garantizará la estabilidad política y que intentará evitar disolver el Parlamento tantas veces como lo ha hecho Rebelo de Sousa, que ha convocado elecciones legislativas en tres ocasiones en un lustro.

Para el periodista portugués Luís Rosa, que recientemente publicó el libro ‘Luís Marques Mendes – Una vida política’, basado en una larga entrevista con el candidato, este ‘presidenciable’ puede que sea el más preparado en términos políticos, aunque no significa que sea el mejor.

«Creo que está bien preparado. Tiene un ‘know-how’ de lo que es una campaña muy profundo, sabe perfectamente cómo se hace y cómo no se hace una campaña y como candidato a presidente de la República creo que también tiene una noción bastante clara de los poderes presidenciales, una vez más fruto de esa experiencia política», explicó a EFE Rosa, también comentarista de televisión.

Su ideología conservadora y su trayectoria profesional han dado razones a algunos para compararlo con su amigo Rebelo de Sousa, quien también ocupó varios cargos políticos y fue comentarista.

Sin embargo, en opinión de Rosa, se trata de dos personas que aunque son amigas, son «muy diferentes».

El propio Marques Mendes ha querido desmarcarse de ciertas posturas del actual presidente en política nacional e internacional, como cuando Rebelo de Sousa lanzó una crítica velada al papel de EE.UU. en las negociaciones sobre Ucrania y el candidato solicitó más prudencia sobre este tema.

Según los últimos sondeos, Marques Mendes está entre los favoritos en la votación del 18 de enero, junto al líder de ultraderecha André Ventura, el ex secretario general del Partido Socialista António José Seguro y el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo. EFE

