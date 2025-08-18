Luís Montenegro, sobre los incendios en Portugal: «Estamos en guerra y tenemos que ganar»

Lisboa, 18 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este lunes que tiene «total confianza» en el dispositivo de combate contra la ola de incendios que asola el país y pidió que se respete el trabajo de las autoridades: «Estamos en guerra y tenemos que ganar».

Así lo defendió en declaraciones a periodistas tras reunirse con la dirección de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, en el municipio de Oeiras, donde explicó que no quiere hacer una valoración pública de su gestión contra los incendios hasta que haya concluido la crisis.

«Estamos todos muy cansados. Son días y días de sufrimiento, terror en muchos casos, y es necesario que tengamos claro que hay que respetar a aquellos que se están encargando de nuestra seguridad, sean las fuerzas de autoridad, fuerzas armadas y también los bomberos», aseveró.

En un momento en el que son varias las críticas de alcaldes por la falta de medios ante los incendios, el primer ministro aseguró que en el terreno está «el mayor dispositivo» del que hay registro.

Manifestó que no defiende que todo sea «perfecto», ya que en momentos de crisis hay «siempre alguna irritación» y «descoordinación momentánea», pero matizó que el esfuerzo del dispositivo actual es «notable».

Recordó además que estas olas de incendios han afectado a otros países y, en el caso de Portugal, son ya 24 los días consecutivos de «severidad meteorológica», un fenómeno que no habían registrado hasta la fecha.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta hasta el próximo martes y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

Los incendios han dejado hasta la fecha dos fallecidos, siendo uno un civil que murió mientras combatía las llamas el viernes y otro un bombero que falleció ayer, domingo, en un accidente automovilístico en horario laboral.

En total, esta jornada hay 37 incendios rurales en el país, combatidos por 3.700 efectivos, 1.200 medios terrestres y 21 medios aéreos. EFE

