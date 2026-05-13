Lucía García reta a Irene Guerrero, en duelo de mundialistas españolas en la final

2 minutos

Monterrey (México), 13 may (EFE).- La delantera Lucía García, del Monterrey, retará a la centrocampista Irene Guerrero, del América, en un duelo de mundialistas españolas en la final del Clausura del fútbol femenino de México.

García, quien jugó con su país el Mundial de Francia 2019, anotó nueve goles en la fase regular y este jueves liderará el ataque de las Rayadas, en combinación con Christina Burkenroad, con quien forma una de las duplas más efectivas del campeonato.

En cuartos de final, la española hizo tres goles para encabezar el ataque de su equipo en su victoria sobre Cruz Azul, al que eliminó por 5-1, y en la semifinal se hizo presente con uno, en el triunfo sobre Pachuca.

Guerrero, campeona mundial en el 2023, anotó ocho veces en la primera etapa del campeonato, hizo dos goles en cuartos de final, entre ellos el decisivo para eliminar al Juárez, y sumó dos en el 11-4 sobre Toluca, en la semifinal.

Ambos equipos juegan su octava final. Monterrey ha ganado cuatro, América, la mitad.

Dirigidas por el español Ángel Villacampa, las Águilas de la guardameta española Sandra Paños han jugado tres de las últimas cuatro finales de liga, que han perdido, ante Monterrey en el torneo Clausura 2024; contra Pachuca, en el Clausura 2025; y frente al Tigres UANL, en el Apertura 2025.

Líder de la competencia, con la segunda mejor ofensiva y la segunda defensa más segura, América pretende borrar la tendencia a achicarse en los partidos cruciales y este jueves intentará por lo menos empatar en la casa de las Rayadas, con la idea de vencerlas en el partido de vuelta de la final.

Los dos clubes muestran equilibrio en sus líneas. Además de mostrar un poderoso ataque con García y Burkenroad como cabezas, Monterrey fue el de la mejor defensa en la fase regular, con solo ocho goles permitidos.

La zaga de América fue la segunda más segura, aunque el equipo sobresale más por el instinto depredador de sus figuras de ataque, lideradas por Guerrero.

La brasileña Geyse Da Silva, Nancy Antonio y Scarlett Camberos serán otras piezas claves del ataque de América, que jugará el partido de vuelta el domingo en su estadio, donde no han perdido este año. EFE

gb/car