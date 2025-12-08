Luis Petri renuncia al Ministerio de Defensa de Argentina para asumir como diputado

2 minutos

Buenos Aires 8 dic (EFE) .- Luis Petri, presentó este lunes su renuncia al Ministerio de Defensa de Argentina, la cual entrará en vigencia a partir de este martes, para asumir el próximo 10 de diciembre como diputado nacional por la provincia de Mendoza.

«Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre», manifestó Petri en una carta de renuncia dirigida al presidente Javier Milei, compartida en su perfil de la red social X.

La renuncia entrará en vigencia el martes, el día previo a asumir como diputado por la provincia de Mendoza por La Libertad Avanza, la lista de Milei, tras haber sido electo en los comicios legislativos del pasado octubre.

Petri asumió en el cargo al inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre de 2023, y en su carta de renuncia destacó: «En estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico».

«Bajo su liderazgo, y siguiendo su directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales», manifestó el ministro saliente.

En su lugar asumirá el teniente mayor Carlos Presti, actual jefe del Ejército de Argentina y primer militar en ocupar el cargo de ministro de Defensa en 44 años.

El pasado sábado, durante la presentación oficial de los primeros seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca, Milei defendió la designación de Presti, una decisión que generó polémica por la reincorporación de las Fuerzas Armadas a la política nacional.

«La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar», dijo Milei y describió al nuevo ministro como «un hombre de disciplina, entrega y coraje, que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer».

Petri asumirá como diputado este miércoles, día en que el Congreso argentino renovará parcialmente sus bancas.

El oficialismo iniciará este nuevo ciclo parlamentario especialmente fortalecido en la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza le ganó -con 95 diputados- la primera minoría al peronismo. EFE

fpe/gad