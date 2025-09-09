The Swiss voice in the world since 1935

Lukashenko dispuesto a visitar pronto Corea del Norte

Moscú, 9 sep (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se mostró este martes dispuesto a visitar pronto Corea del Norte tras recibir la respectiva invitación del líder de ese país asiático, Kim Jong-un, informó la Presidencia bielorrusa.

«Confirmo mi disposición a visitar su país próximamente, en una fecha que sea conveniente para ambas partes», señala el comunicado oficial.

El mandatario bielorruso, en el poder desde hace más de tres décadas, confía en que su visita permita «impulsar» las relaciones entre Minsk y Pionyang y elevarlas a un nivel «cualitativamente nuevo».

«Espero que una mayor cooperación entre Bielorrusia y Corea del Norte, así como nuestro trabajo conjunto en organizaciones internacionales, beneficien a ambos pueblos y contribuyan al fortalecimiento de la confianza y el entendimiento mutuo», concluyó.

Lukashenko y Kim se reunieron el pasado 3 de septiembre en Pekín antes de asistir, junto con otros líderes, incluido el presidente ruso, Vladímir Putin, a un desfile militar con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Según medios bielorrusos, durante ese encuentro el líder norcoreano invitó a Lukashenko a visitar su país.

Recientemente, las autoridades bielorrusas han manifestado en distintas ocasiones su intención de reforzar los lazos con Corea del Norte.

El año pasado, durante una reunión con Putin, Lukashenko aseguró que Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte podrían «cooperar entre los tres».EFE

mos/alf

