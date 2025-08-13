Lula anuncia una ofensiva comercial para sustituir las exportaciones a EE.UU.

1 minuto

Brasilia, 13 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles que lanzará una ofensiva comercial global a fin de buscar nuevos mercados y sustituir las exportaciones hacia Estados Unidos, sancionadas por el Gobierno de Donald Trump.

«Ya hablé con la India, con China, con Sudáfrica, y voy a hablar con Francia, con Alemania y con todo el mundo» a fin de promocionar le oferta exterior de Brasil, dijo Lula en una ceremonia en la que el Gobierno anunció un paquete de ayuda a los exportadores afectados por los aranceles del 50 % que Trump ha impuesto a Brasil. EFE

ed/mp/psh