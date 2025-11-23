Lula asegura en el G20 que hablará con Trump para evitar un conflicto con Venezuela

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este domingo, tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, que hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela.

En una rueda de prensa, Lula se declaró «muy preocupado» por el despliegue militar de país norteamericano en el Caribe en el marco de la creciente tensión con Venezuela.

«Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz», subrayó el mandatario brasileño. EFE

