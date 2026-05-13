Lula deroga el criticado impuesto a pequeñas compras a través de plataformas como Shein o Temu

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó este martes un impuesto que había fijado a las compras de menos de 50 dólares a través de plataformas de comercio, como las chinas Shein o Temu, un guiño hacia los consumidores a pocos meses de buscar la reelección.

En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20%, conocida como «taxa das blusinhas» (impuesto a las blusas), a dichas transacciones.

La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos.

Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial.

«Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, del consumo de las personas más pobres», valoró el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante el evento.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional, y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después.

Impopular entre los consumidores, el impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. «Conseguimos prácticamente eliminarlo, conseguimos combatir el contrabando (…), entonces podemos dar un paso adelante» y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llega a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato. Se debe enfrentar con el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.

Ambos aparecen empatados en las últimas encuestas de intención de voto.

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