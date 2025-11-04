Lula dice que la cumbre de la CELAC «no tiene sentido» si no habla de los ataques de EEUU

3 minutos

Belém (Brasil), 4 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que la cumbre de la CELAC-UE, que se celebra la semana próxima en Colombia, «no tiene sentido» si no habla de los ataques de Estados Unidos contra lanchas en las costas latinoamericanas.

Lula dijo que está valorando acudir a la cumbre a pesar de sus dificultades de agenda, con la intención de «defender a los países de América Latina».

«La reunión de la CELAC solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina», afirmó Lula en una rueda de prensa con agencias internacionales.

Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el Caribe en los últimos meses y ha lanzado una serie de ataques aéreos contra lanchas civiles, en aguas del Caribe cerca de Venezuela y en el Pacífico, a las que acusa de narcotráfico.

El gobernante brasileño recordó que habló de la cuestión de Venezuela con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ocasión en la que subrayó que la solución debe ser política y que «América Latina es una zona de paz».

«No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y se lo repito a usted, que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo», explicó Lula en respuesta a un periodista que le preguntó sobre Venezuela.

Lula también aseguró que Brasil tiene «todo el interés» en ayudar y opinó que Estados Unidos, si quiere luchar contra el narcotráfico, debería «estar intentando ayudar a estos países» en lugar de «disparar» contra ellos.

Desde comienzos de septiembre, al menos 60 personas han muerto por los ataques de EE.UU, que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha condenado y calificado como «ejecuciones extrajudiciales».

«La Policía tiene todo el derecho de hacer el combate al narcotráfico y la responsabilidad de hacerlo, y los estadounidenses podrían estar intentando ayudar a esos países, no intentando disparar contra esos países», subrayó.

El mandatario brasileño recalcó que el único conflicto admisible en América Latina es uno «verbal».

«El único conflicto que queremos es uno verbal que no haga daño ni quite vidas, que no derribe puentes, que no destruya ferrocarriles, que no destruya casas y que tampoco haga daño. No necesitamos un contencioso en América Latina», agregó Lula.

A pesar de la presión militar sobre Caracas, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han negado que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela.EFE

mp-cms/mr

(foto)(vídeo)