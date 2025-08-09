Lula expresa a Putin su apoyo a los esfuerzos para lograr el fin de la guerra en Ucrania
Moscú, 9 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó hoy a su colega ruso, Vladímir Putin, su apoyo a los actuales esfuerzos para detener la guerra en Ucrania, antes de la cumbre el próximo viernes en Alaska entre el jefe del Kremlin y el presidente de EE.UU., Donald Trump.
«El presidente de Brasil expresó su apoyo a los esfuerzos llamados a contribuir al arreglo de la crisis ucraniana», informó el Kremlin en un comunicado.
Al igual que hiciera con sus colegas chino e indio, Putin informó hoy a Lula sobre los resultados de la reunión que mantuvo esta semana en el Kremlin con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
A su vez, ambos líderes confirmaron el deseo mutuo de fortalecer la asociación estratégica entre sus países, en particular en el marco del grupo BRICS.
Putin aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que éste le impuso para que detuviera los combates en Ucrania.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantiene su demanda de un alto el fuego, rechazó un posible acuerdo a espaldas de Kiev y descartó concesiones territoriales al agresor ruso.EFE
mos/mar