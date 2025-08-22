Lula llega a Colombia para reunirse el viernes con Petro en la Cumbre de Países Amazónicos

Bogotá, 21 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este jueves a Bogotá donde mañana se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos en la que las ocho naciones suramericanas que comparten esa cuenca definirán compromisos para llevar a la COP30.

Lula, anfitrión de la próxima COP30, fue recibido a su llegada por la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, quien este jueves presidió en Bogotá la III reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y delegados de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

En esa cita participaron los cancilleres de Bolivia, Celinda Sosa Lunda; de Brasil, Mauro Viera; de Perú, Elmer Schialer; y de Venezuela, Yvan Gil Pinto, entre otros, que aprobaron 20 resoluciones y la denominada ‘Declaración de Bogotá’, según informó la Cancillería colombiana.

La ‘Declaración de Bogotá’ será adoptada el viernes en la V Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de la OTCA que encabezarán Petro y Lula con miras a discutir compromisos concretos para la protección del llamado «pulmón del mundo».

Dichos acuerdos serán llevados como una posición común de los países miembros de la OTCA a la COP30 que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad amazónica de Belem do Pará.

Luego, los dos mandatarios se reunirán en privado y cerrarán la jornada con declaraciones a la prensa.

La última visita oficial de Lula a Colombia fue en abril de 2024 durante la inauguración de la Feria Internacional de Libro de Bogotá, que tenía a Brasil como país invitado. EFE

