Lula manifiesta a Sheinbaum su interés de impulsar un nuevo acuerdo comercial con México

São Paulo, 31 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este viernes una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que le manifestó su interés de impulsar un nuevo acuerdo comercial para profundizar la asociación económica entre ambos países, según fuentes oficiales.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Sheinbaum expresó interés en obtener la cooperación brasileña en áreas estratégicas, como la producción de etanol para satisfacer la creciente demanda interna mexicana.

Así como para la implementación de programas sociales de combate al hambre y la pobreza, áreas en las que Brasil cuenta con experiencia.

La mandataria mexicana informó además que la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, será la representante de México en la COP30, que se celebrará a partir de la próxima semana en la ciudad amazónica de Belém.

Durante el diálogo, Lula compartió detalles de su reciente gira por Indonesia y Malasia, y destacó «el potencial de cooperación» entre América Latina y el Sudeste Asiático, según el comunicado oficial.

Ambos presidentes celebraron la vitalidad de la relación bilateral y acordaron reunirse «tan pronto como sea posible» para continuar fortaleciendo la alianza entre Brasil y México.

Asimismo, Lula expresó su expectativa positiva ante la próxima visita del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, prevista para finales de noviembre, y le agradeció a Sheinbaum la bienvenida ofrecida al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, durante su agenda de trabajo en la Ciudad de México en agosto.EFE

