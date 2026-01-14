Lula se reunirá con Von der Leyen en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur

2 minutos

Río de Janeiro, 14 ene (EFE).- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este viernes en Río de Janeiro con los presidentes de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en vísperas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, informó el Gobierno del país sudamericano.

Lula, Von der Leyen y Costa discutirán, según un comunicado, sobre los «próximos pasos» del acuerdo comercial, que ya fue aprobado por los Gobiernos europeos pero que todavía debe pasar por una votación en el Parlamento comunitario.

La firma tiene previsto celebrarse el sábado en Asunción, la capital de Paraguay, país que ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur, bloque del que forman parte, además del anfitrión, Argentina, Brasil, Uruguay y, en proceso de adhesión, Bolivia.

Lula, uno de los principales impulsores del tratado, celebró la semana pasada como un «día histórico para el multilateralismo» la aprobación del mismo por parte de una mayoría de los gobiernos europeos.

«En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal a favor del comercio internacional como factor de crecimiento económico, con beneficios para los dos bloques», expresó.

La oposición de los gobiernos de Francia y de otros cuatro países europeos, presionados por sus sectores agrícolas, fue insuficiente para bloquear el avance del tratado.

El acuerdo, que lleva más de 25 años en negociación, prevé crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros).EFE

