Lula supera a Flávio Bolsonaro en nuevo sondeo, aunque persiste el empate técnico

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Río de Janeiro, 13 may (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubica con un punto de ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en un eventual escenario de segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, pero el empate técnico continúa, según una encuesta divulgada este miércoles.

Lula registró el 42 % de las intenciones de voto frente al 41 % del senador, con lo que recuperó la delantera que había alcanzado el primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro en abril.

De acuerdo con los datos de la última encuesta de la firma Quaest, el resultado marca el retorno del líder progresista a la posición de liderazgo, aunque todavía sin la fuerza de hace cinco meses.

El actual jefe de Estado tenía una ventaja de diez puntos en diciembre sobre el candidato de la ultraderecha, que luego se redujo a siete en enero y a cinco en febrero.

Para marzo, Lula y Flávio Bolsonaro estaban empatados numéricamente, con el 41 % cada uno.

El sondeo también muestra una mejora en la percepción del gobierno: la desaprobación cayó del 52 % al 49 %, mientras que la aprobación subió de 31 % a 34 %.

En el escenario estipulado para la primera vuelta, Lula mantiene el liderazgo con un 39 %, seguido de cerca por Flávio Bolsonaro con un 33 %.

Ya frente a otros candidatos en segunda vuelta, el actual jefe de Estado, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, también aparece por delante de sus adversarios.

La mayor ventaja se registra frente a Renan Santos, del partido Missão con una diferencia de 17 puntos.

En el caso de un enfrentamiento contra Romeu Zema, el presidente alcanza 44 % de las intenciones de voto, mientras que el candidato del conservador partido Novo suma 37 %.

Para la encuesta fueron entrevistadas 2.004 personas entre el 8 y el 11 de mayo, con margen de error de dos puntos porcentuales y nivel de confianza del 95 %. EFE

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