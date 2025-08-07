Lula y Modi debaten sobre los aranceles de Trump

São Paulo, 7 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este jueves por teléfono con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre «el escenario económico internacional y la imposición de aranceles unilaterales» por parte del Gobierno de Estados Unidos, según informó el Gobierno de Brasil.

Durante la llamada telefónica que, de acuerdo con el comunicado, duró cerca de una hora, ambos líderes abordaron «la importancia de defender el multilateralismo» y la necesidad de «explorar oportunidades de mayor integración» entre los países, para hacer frente a los «desafíos de la coyuntura».

Brasil e India, socios fundadores de los BRICS, son los dos países más afectados por las tarifas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A partir de este miércoles, parte de las importaciones brasileñas a EE. UU. pasaron a sufrir un gravamen del 50 %.

En el caso de la India, al arancel del 25 % aplicado esta semana se le unirá otro 25 % adicional impuesto por el mandatario por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que entrará en vigor en 21 días.

En este contexto, Lula realizará una visita de Estado a India a inicios del próximo año y, durante la llamada, acordaron el viaje de una delegación brasileña, encabezada por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, a la reunión del Mecanismo de Monitoreamiento del Comercio entre ambos países.

La comitiva brasileña estará además integrada por ministros y empresarios brasileños, con el fin de abordar «la cooperación en el área comercial, en materia de defensa, energía, minerales críticos, salud e inclusión digital», según detalla la nota.

También recordaron la meta de ampliar el comercio bilateral para más de 20.000 millones de dólares hasta 2030, de acuerdo con el comunicado.

Para alcanzar ese monto, «concordaron en ampliar la cobertura del acuerdo entre el Mercosur e India», un acuerdo al que habían llegado ambos países durante la visita de Estado de Modi a Lula, una vez finalizada la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, el pasado 8 de julio.

El comercio entre ambos países alcanzó en 2024 la suma de 12.000 millones de dólares, con una balanza equilibrada, aunque ligeramente inclinada en favor de la India, cuyas exportaciones hacia Brasil llegaron el año pasado a 6.800 millones de dólares.EFE

