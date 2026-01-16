Lula y Mulino abogan por preservar la paz y la estabilidad en Latinoamérica y el Caribe

2 minutos

Río de Janeiro, 15 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo panameño, José Raúl Mulino, conversaron este jueves sobre la situación en Venezuela y coincidieron en la necesidad de preservar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe, informaron fuentes oficiales.

Durante el diálogo, los mandatarios también reiteraron la importancia de fortalecer las Naciones Unidas y defender el derecho internacional y el diálogo como instrumentos esenciales para la solución de conflictos en la región, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

La llamada fue realizada por Mulino, para tratar asuntos relacionados con la visita de Lula al itsmo, donde participará el próximo 28 de enero en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Durante la conversación, los mandatarios acordaron sostener una reunión bilateral en Panamá para abordar temas de comercio, inversiones y cooperación, en el marco de la reciente adhesión del país como estado asociado al Mercosur.

Mulino será uno de los jefes de Estado que asistirá este sábado a la firma del acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, luego de 26 años de negociación.

También están confirmados los líderes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, quienes estarán en el acto junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

El anfitrión de la cita será el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

Lula será el único presidente de un país miembro del Mercosur que no estará presente en la ceremonia -aunque no se descarta un cambio de última hora- pero se reunirá un día antes en Río de Janeiro con Von der Leyen y Costa.

Según fuentes diplomáticas, la reunión en Paraguay estaba prevista para ser ministerial y a última hora se elevó el nivel.

Las fuentes señalaron que el líder progresista ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo y el que más insistió en su firma.

Tanto así que hizo todo lo posible para que se concretara en diciembre, cuando Brasil presidía el Mercosur, pero las dudas de Italia lo impidieron. EFE

mat/gad