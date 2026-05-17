Lunes, 18 de mayo de 2026

11 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Aumentan las especulaciones sobre el fin del alto el fuego en Oriente Medio después de que, tras una conversación telefónica entre ambos, Donald Trump haya asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para negociar y Benjamín Netanyahu dijera que Israel está preparado «para cualquier escenario».

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– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta un análisis sobre el impacto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en el empleo en el mundo. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – La guerra de Ucrania entra en un nuevo escenario después de que, una vez acabadas las breves treguas, Rusia y Ucrania hayan intercambiado este fin de semana algunos de los ataques con drones y misiles más intensos contra sus capitales, Moscú y Kiev.

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– Miles de tártaros de Crimea desplazados por la invasión rusa conmemoran este lunes la deportación masiva ordenada por Stalin en su 82º aniversario.

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HANTAVIRUS CRUCERO

La Haya – El MV Hondius, el crucero infectado por un brote de hantavirus, llega el puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, donde se someterá a una operación coordinada de limpieza y desinfección integral.

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– La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros, que se celebra tras el brote de hantavirus registrado en un crucero este mes de mayo. (Texto)

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CUBA MÉXICO

La Habana – Un nuevo barco con ayuda humanitaria procedente de México tiene previsto arribar este lunes a La Habana, en medio de una grave crisis de apagones por el bloqueo petrolero de EE.UU. y las tensiones con Washington.

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ISRAEL PALESTINA

Shaar Binyamin (Gaza) – La organización israelí Regavim, una de las cuatro sancionadas por la Unión Europea por fomentar la violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada, ve esta penalización con escasa preocupación y, en una entrevista con EFE, anima a Europa a acoger a los palestinos.

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CHINA RUSIA

Moscú/Pekín – El presidente ruso, Vladímir Putín, inicia mañana martes y hasta el miércoles una visita de Estado a China, apenas unos días después de la cumbre que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo con su par estadounidense, Donald Trump.

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G7 FINANZAS

París – Reunión de los ministros de Finanzas de los países del G7 en la que la presidencia francesa quiere un debate sobre la necesidad de corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos globales y que será también la ocasión para abordar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami – Organizaciones migratorias y ambientales celebran el próximo cierre de ‘Alligator Alcatraz’, pero advierten de que el centro de detención al oeste de Miami, emblema de la política migratoria de Donald Trump, ha hecho un «daño irreparable», por lo que insistirán con sus demandas contra Florida y el Gobierno de EE.UU.

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R.UNIDO BBC

Londres – Matt Brittin, exdirectivo de Google, asume el cargo de director general de la cadena pública británica BBC, en sustitución de Tim Davie, que anunció su dimisión en noviembre tras una polémica por la edición en el programa Panorama de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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BLAKE LIVELY

Nueva York – Comienza el juicio entre Blake Lively y el intérprete y director Justin Baldoni, después de que un juez federal desestimara en abril la mayoría de las acusaciones vertidas por la actriz contra su compañero de reparto en la película ‘It ends with us’.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon encabezan el reparto de la cinta surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin, que llega este lunes a la competición de Festival de Cannes junto a ‘Moulin’, del húngaro László Nemes, y ‘Garance’, de la francesa Jeanne Herry.

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– El realizador Ron Howard presenta, fuera de competición, el documental ‘Avedon’, sobre el célebre fotógrafo.

ADEMÁS

PALESTINA D.HUMANOS | Ginebra – El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, Ajith Sunghay, presenta el último informe del organismo sobre la situación en los territorios ocupados por Israel. (Texto)

LUIGI MANGIONE | Nueva York – El juez del caso estatal contra Luigi Mangione, acusado de asesinato en primer grado en el caso del director ejecutivo de UnitedHealthcare, debe decidir qué pruebas podrán usarse en el juicio contra el acusado. (Texto) (Foto)

ITALIA HOMOSEXUALES | Roma – Italia reconoció por primera vez las ‘uniones civiles’ homosexuales hace diez años con una ley que quedó grabada en piedra en la historia del colectivo: no solo por su relevancia sino también porque, desde entonces, no se han dado nuevos grandes avances y el país sigue a la cola europea en este tipo de derechos. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Estrasburgo.- HANTAVIRUS CRUCERO.- El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las emergencias sanitarias tras el caso de coronavirus.

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El escritor y cineasta húngaro László Nemes comparte en una rueda de prensa los pormenores de ‘Moulin’, seleccionada en la competición oficial. (Texto) (Foto)

10:30h.- Estrasburgo.- UE LETONIA.- La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, da un discurso ante el Parlamento Europeo

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA BRUNÉI.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah (Foto)

11:00h.- Roma.- ITALIA HOMOSEXUALES.- Italia reconoció por primera vez las ‘uniones civiles’ homosexuales hace diez años con una ley que quedó grabada en piedra en la historia del colectivo: no solo por su relevancia sino también porque, desde entonces, no se han dado nuevos grandes avances y el país sigue a la cola europea en este tipo de derechos. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La francesa Jeanne Herry presenta en una rueda de prensa en Cannes ‘Garance’, seleccionada en la competición oficial del festival. (Texto) (Foto)

11:45h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con sus homólogos de Luxemburgo, Austria y Suiza con los que evalúa la situación de seguridad, el apoyo a Ucrania y la cooperación. (Texto) (Foto)

12:00h.- Londres.- R. UNIDO FLORES.- Se inaugura ‘Chelsea in Bloom’ 2026, el festival de flores gratuito más grande de Londres con una temática ‘de otro mundo’: se podrá ver desde constelaciones del zodiaco hasta ovnis y globos gigantes hechos íntegramente de flores. Chelsea (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:45h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo de la surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin y con un reparto liderado por Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon, hablan en Cannes sobre esta película candidata a ganar la Palma de Oro. (Texto) (Foto)

14:00h.- Ginebra.- PALESTINA D.HUMANOS.- El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, Ajith Sunghay, presenta el último informe del organismo sobre la situación en los territorios ocupados por Israel. (Texto)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA BULGARIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el nuevo primer ministro de Bulgaria, el prorruso y eurocrítico Rumen Radev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- G7 FINANZAS.- Reunión de ministros de Finanzas del G7, con la participación de los gobernadores de los bancos centrales.

Londres.- R.UNIDO BBC.- Matt Brittin, exdirectivo de Google, asume el cargo de director general de la cadena pública británica BBC, en sustitución de Tim Davie, que anunció su dimisión en noviembre tras una polémica por la edición en el programa Panorama de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Vilna.- LITUANIA SUECIA.- El rey y la reina de Suecia visitan Lituania por invitación del presidente Gitanas Nauseda.

Oslo.- NORUEGA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se encuentra de visita oficial en Noruega, en lo que es la primera visita de un jefe de Gobierno indio al país nórdico desde 1983, viaje durante el cual se reunirá con su homólogo, Jonas Gahr Støre, con el rey noruego y se encontrará con empresarios noruegos. (Texto) (Foto)

Dublín.- RYANAIR RESULTADOS.- Resultados económicos de Ryanair del año fiscal.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en marzo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Amnistía Internacional celebra una jornada de derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la situación de la libertad de expresión, la libertad personal, la seguridad jurídica, la migración y el derecho a una vida digna. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Lima.- PERÚ ESPAÑA.- La exposición ‘El Museo del Prado’ en Lima se inaugura en la capital de Perú con una serie de réplicas a tamaño real y al aire libre de las pinturas más emblemáticas que se exhiben en este museo español, una de las mayores pinacotecas del mundo. Pasaje Santa Rosa (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:15h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El colectivo IPAE Acción Empresarial anticipa los detalles del Diálogo Electoral que los candidatos que compiten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales mantendrán con jóvenes universitarios el 27 de mayo. NM Lima Hotel, Av. Felipe Pardo y Aliaga 330, San Isidro (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- BLAKE LIVELY.- Comienza el juicio entre Blake Lively y el intérprete y director Justin Baldoni, después de que un juez federal desestimara en abril la mayoría de las acusaciones vertidas por la actriz contra su compañero de reparto en la película ‘It ends with us’. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Panamá acoge esta semana el festival literario Centroamérica Cuenta, que contará con la presencia de escritores latinoamericanos como Junot Díaz, Emiliano Monge, Javier Zamora o Pedro Mairal, entre otros. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- El progresista Randy Villegas avanza su campaña, apoyado por una “base genuina”, para ganar las primarias para el Congreso de EE.UU. por un distrito de California en poder de los republicanos, a pesar que el Partido Demócrata ha optado por apoyar a una candidata conocida por sus posiciones moderadas, según dijo a EFE. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Redacción EFE Internacional

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