Lunes 12 de en enero

IRÁN PROTESTAS

Redacción Internacional – Las protestas contra el régimen islámico se recrudecen en Irán con más de medio millar de víctimas, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU, con el país aislado por el bloqueo de Internet y telefonía y crecientes amenazas de EE.UU de intervenir militarmente.

EE.UU VENEZUELA

Washington – Enviados del nuevo gobierno venezolano de Delcy Rodríguez y de la oposición coinciden esta semana en Washington en un esfuerzo por reconducir la nueva alianza con el gobierno de Trump.

(Texto)

– Se cumple la primera semana de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en los ataques militares de Estados Unidos.(Texto)

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA EE.UU

Washington – El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, abordará con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico, ante las pretensiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia con el argumento de que la isla no está lo suficientemente protegida frente a China y Rusia.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – Rusia intenta acelerar su ofensiva pese al crudo invierno en todos los sectores del frente, mientras Ucrania no pierde la esperanza de sellar en las próximas semanas un acuerdo de alto el fuego con ayuda de EE.UU. y sus aliados europeos.

(Texto)

– Bajo la presión de Washington, Ucrania está considerando la idea de crear una zona económica especial en el Donbás como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia, aunque busca concesiones recíprocas por parte de Moscú en caso de que retire sus tropas de la región oriental, en medio de un escepticismo generalizado sobre la propuesta. (Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que incluyeron un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ramala – El Ministerio de Agricultura palestino anuncia los resultados de la campaña de recolección de aceitunas 2025 y presenta un informe sobre los ataques de colonos israelíes al sector agrícola en Cisjordania.

(Texto)

BIRMANIA GENOCIDIO

La Haya – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comienza este lunes las vistas públicas del caso contra Birmania (Myanmar) por el supuesto genocidio contra los rohinyás, ocho años después de que el Ejército birmano lanzara una campaña contra la minoría étnica que motivó su huida en masa del país.

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Miami – La comunidad haitiana en Miami recuerda el 16 aniversario del terremoto que devastó Haití en 2010 causando más de 300.000 muertos, una tragedia que llevó a Estados Unidos a conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a sus ciudadanos, beneficio que el presidente Donald Trump ha ordenado eliminar a partir del 3 de febrero, dejando a más de 500.000 haitianos expuestos a la deportación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – Está previsto que se inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 18 de enero, la Agencia EFE publicará una serie previa desde este lunes con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

La Haya.- BIRMANIA GENOCIDIO.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comienza este lunes las vistas públicas del caso contra Birmania (Myanmar) por el supuesto genocidio contra los rohinyás, ocho años después de que el Ejército birmano lanzara una campaña contra la minoría étnica que motivó su huida en masa del país. (Texto)

París.- FRANCIA ARQUITECTURA.- Visita al ambicioso proyecto urbanístico en el suroeste de París que transformó a las antiguas fábricas Renault en un distrito artístico de vanguardia. Encabeza el plan los arquitectos españoles Carme Pigem y Ramon Vilalta, del prestigioso gabinete RCR Arquitectes (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Sofía.- BULGARIA GOBIERNO.- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, entrega el mandato para formar Gobierno al candidato a primer ministro propuesto por el mayor grupo parlamentario del actual parlamento, el conservador GERB. (Texto)

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Portugal elige el próximo domingo al sucesor del presidente Marcelo Rebelo de Sousa en las elecciones más abiertas de hace décadas, con las encuestas dando un empate técnico entre los candidatos favoritos entre los que figuran el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ginebra.- RIESGOS GLOBALES.- El Foro Económico Mundial presenta su informe 2026 sobre los riesgos globales, como antesala de su reunión de líderes de la política y la economía en Davos, Suiza.

12:00h.- París.- OCDE INFLACIÓN.- Se publican los datos mensuales de la inflación en la OCDE.

18:00h.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- El grupo Airbus comunica las cifras de encargos y entregas de aviones comerciales en 2025.

América

Ciudad de Panamá.- ODEBRECHT PANAMÁ.- Está previsto que inicie este lunes en Panamá el juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia del país centroamericano, pospuesto en cinco ocasiones y con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) presentará el informe final sobre el caso de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- El Primer Juzgado de la Instrucción de la capital dominicana inicia el juicio preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELECOMUNICACIONES – La falta de una licitación de espectro 5G y la discusión sobre precios, reglas e incentivos a la inversión colocan a 2026 como un punto de inflexión para la conectividad móvil en México, de acuerdo con analistas del sector, que advierten que sin certidumbre regulatoria y condiciones de despliegue el país seguirá rezagado frente a las demandas de industria, gobierno y consumidores. (Texto) (Foto)

12:00h -Ginebra- CIBERSEGUEIDAD PREVISIONES – El Foro Económico Mundial publica una nueva edición de sus previsiones sobre ciberseguridad en 2026, días antes del inicio de su reunión anual en Davos.

16:30h.- Guayaquil.- ECUADOR DEFENSA.- La Armada ecuatoriana incorpora a su flota la lancha guardacostas ‘Isla Santa Rosa’, donada por Estados Unidos para perseguir ‘narcolanchas’ y combatir la pesca ilegal en el océano Pacífico. Base Naval Sur (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Viajeros de noviembre. (Texto)

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Haitianos en Miami recuerdan el terremoto de 2010 en vísperas de su deportación de EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, que incluyeron un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares

O.Medio y África

El Cairo – ENERGÍA RENOVABLES – La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) termina en Abu Dabi su 16ª asamblea anual.

Nairobi -ONU REFUGIADOS – El nuevo alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), el expresidente iraquí Barham Ahmed Salih, da una rueda de prensa para informar de su viaje a Kenia.

Asia

Pekín -HONG KONG JUICIO – El Tribunal Superior de Hong Kong inicia la audiencia de mitigación de penas en el caso del editor prodemocrático Jimmy Lai, quien puede enfrentar una condena de hasta cadena perpetua tras ser declarado culpable de delitos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y conspiración para publicar material sedicioso bajo la Ley de Seguridad Nacional.

Ahmedabad.- INDIA ALEMANIA.- El canciller de Alemania, Friederich Merz, inicia su primera visita oficial a la India, donde se reunirá con el primer ministro de este país asiático, Narendra Modi, en la ciudad de Ahmedabad. (foto)(vídeo)

Manila.- FILIPINAS EAU.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi y firmar acuerdos comerciales y de defensa.

