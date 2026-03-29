Lunes 30 de marzo

11 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán- Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí.

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– Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reúnen por segundo día en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada entre Irán y Estados Unidos.

– El Líbano continúa sumido en una grave crisis humanitaria mientras sufre intensos bombardeos israelíes y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya avanzó el domingo que ha «ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente» en el sur del país del cedro, anticipando una mayor ocupación militar.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, con quien aborda la guerra en Oriente Medio y la situación en el país árabe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Representantes de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA), que representa a la industria de la logística, el transporte de carga y el envío a nivel mundial, hablan en Ginebra del impacto en este sector de la guerra en Oriente Medio. (Texto)

G7 FINANZAS

París – Francia celebra una reunión del G7 que convoca conjuntamente a ministros de Finanzas, de Energía y a responsables de Bancos Centrales para abordar la compleja situación actual de convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – El ejército ucraniano comienza a equipar a sus soldados con exoesqueletos para ayudarles a soportar la intensa carga física del combate, a medida que las tecnologías modernas siguen transformando el campo de batalla.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami – Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años.

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EEUU IA

Los Ángeles- El auge en la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial ha suscitado en Los Ángeles, el condado el más poblado de EE.UU., un rechazo cada vez más creciente debido al masivo consumo energético y la sobreexplotación de los recursos hídricos en una región conocida por la falta de agua.

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JAMES CAMERON

Manhattan Beach – James Cameron reivindica la alfabetización científica en ‘The Secrets of Bees’ (Secreto de las abejas), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva «visión de colmena» que trasforme la empatía en un potente llamado a la acción. Por Mikaela Viqueira

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SERIES ABRIL

Redacción Internacional – El esperado regreso de Zendaya y Jacob Elordi en ‘Euphoria’, el final de dos populares series -‘Hacks’ y ‘The Boys’- o la llegada de la adaptación de ‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende, son los platos fuertes de las series de abril.

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ESPECIALES

Con motivo del primer año de la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril de 2025, la agencia EFE está enviando desde este domingo una serie previa con la guía GUERRA COMERCIAL.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- G7 FINANZAS.- Reunión de un G7 de ministros de Finanzas y Energía, así como de gobernadores de Bancos Centrales. (Texto)

París.- OCDE IA.- La OCDE organiza una conferencia internacional para examinar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo, las competencias profesionales, la productividad y cómo responder con políticas públicas.

París.- ÁFRICA MODA.- La visión africana de la moda, con un diálogo entre las creaciones contemporáneas y las piezas de archivo del Museo del Quai Branly de París, protagoniza junto al Sena la exposición ‘Africa Fashion’. (Texto)

Brest.- FRANCIA RUSIA.- Sentencia del juicio al capitán chino del petrolero de la flota fantasma rusa, interceptado en las costas francesas.

Redacción Internacional.- SERIES ABRIL.- El esperado regreso de Zendaya y Jacob Elordi en ‘Euphoria’, el final de dos populares series -‘Hacks’ y ‘The Boys’- o la llegada de la adaptación de ‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende, son los platos fuertes de las series de abril. (Texto) (Foto)

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA SIRIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente sirio, Ahmed al Sharaa. (Foto)

09:15h.- Berlín.- ALEMANIA SIRIA.- Los ministros alemanes de Exteriores y de Economía, Johann Wadephul y Katherina Reiche, participan junto al presidente sirio, Ahmad al Sharaa, y una delegación económica del país árabe en una mesa redonda sobre las perspectivas de recuperación económica y la reconstrucción en Siria. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA SIRIA.- Frente a la Cancillería Federal de Berlín hay convocada una protesta contra la visita del presidente de Siria, Ahmed al Shara, que será recibido por el presidente y por el canciller alemánes. (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen en un Consejo para debatir cuestiones de política comercial, como el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el sector agroalimentario y la transición energética en la pesca y la acuicultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- Representantes de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA), que representa a la industria de la logística, el transporte de carga y el envío a nivel mundial, hablan del impacto de las operaciones en este sector de la guerra en Oriente Medio. (Texto)

12:00h.- Ginebra.- SUDÁN REBELIÓN.- El gobernador de la región de Darfur, en Sudán, uno de los mayores focos del conflicto armado interno en este país, Minni Arkou Minnawi, habla con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra. (Texto)

15:00h.- Berlín.- IRÁN GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, con quien aborda la guerra en Oriente Medio y la situación en el país árabe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid- ROSALÍA GIRA- Primer concierto de Rosalía en España dentro de su gira mundial.

América

Los Ángeles.- EEUU IA- El auge en la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial ha suscitado en Los Ángeles, el condado el más poblado de EE.UU., un rechazo cada vez más creciente debido al masivo consumo energético y la sobreexplotación de los recursos hídricos en una región conocida por la falta de agua. (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EEUU.- Está prevista para este lunes una visita guiada al portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, que hace escala en Panamá como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO SARGAZO – Activistas alertan sobre un arribo anticipado y alto de sargazo en Cancún y el Caribe mexicano, con más de 12.000 toneladas recolectadas en la zona al 24 de marzo, por lo que esperan mayores volúmenes de recales que en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito -ECUADOR ISRAEL- El Gobierno de Ecuador suscribe con Israel un programa de cooperación para el periodo 2026-2027, orientado a fortalecer las relaciones bilaterales mediante iniciativas conjunta en educación, ciencia y cultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en Ciudad de México, en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. (Texto) (Foto)

Manhattan Beach.- JAMES CAMERON.- James Cameron reivindica la alfabetización científica en ‘The Secrets of Bees’ (Secreto de las abejas), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva «visión de colmena» que trasforme la empatía en un potente llamado a la acción. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL AEROPUERTOS.- El Gobierno brasileño subasta la concesión del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, uno de los más importantes del país. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en febrero. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU TRANSPORTE.- Miami es la ciudad con peores conductores en EEUU y la segunda con mayor tráfico (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Guatemala.- GUATEMALA SEMANA SANTA.- San Pedro Las Huertas (Guatemala) – (Crónica) En las faldas del imponente volcán de Agua, unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la aldea de San Pedro Las Huertas le da vida a una tradición cromática esencial para la fe cristiana en Semana Santa con el cultivo de la flor denominada estaticia (Limonium sinuatum). Por Agustín Ortiz. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Túnez.- TÚNEZ LIBRO.- La Unión de Editores tunecinos presenta la primera Feria Periódica del Libro de Túnez, que se extenderá hasta el 7 de abril, bajo el lema «Leer para construir»

Bangui.- R.CENTROAFRICANA PRESIDENTE.- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, jura el cargo tras ganar las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de diciembre. (Texto)

Rabat.- FÚTBOL COPA ÁFRICA.- Vista de apelación en el proceso que se sigue en Marruecos contra 18 aficionados senegaleses condenados a penas de entre 3 meses y un año por actos vandálicos durante la Copa Africana de Naciones. El caso cobra especial relevancia tras la decisión de la CAF de anular el triunfo de Senegal en la final de la Copa y declarar ganador a Marruecos. (Texto)

Asia

Sídney.- AUSTRALIA CHILE.- La ciudadana chilena Adriana Rivas, acusada en su país por delitos de secuestro agravado durante la dictadura de Augusto Pinochet, comparecerá ante el juez Lee en la Corte Federal de Australia en el marco del proceso de extradición a Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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