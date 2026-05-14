LVMH concluye el acuerdo definitivo para ceder la marca de moda Marc Jacobs a WHP Global

2 minutos

París, 14 may (EFE).- El gigante francés del lujo LVMH finiquitó la venta de su filial de moda Marc Jacobs a la compañía de gestión de marcas WHP Global, transacción en la que el fundador y director artístico que le da el nombre a la marca transferida continuará en su puesto.

En un comunicado conjunto emitido este jueves por LVMH y WHP Global, Marc Jacobs dijo que estará siempre agradecido al consejero delegado de la primera de esas empresas, Arnaud Lagardere, «por su apoyo y su confianza en mí en los últimos 30 años» e insistió en que se mantiene comprometido como director creativo y espera «con ilusión este nuevo y prometedor capítulo».

LVMH, que se había hecho con el control mayoritario de Marc Jacobs en 1997, destacó que desde entonces «ha sido un fiel guardián y un socio comprometido con la marca» a la que ha «proporcionado el apoyo estratégico y los recursos necesarios para desarrollar su presencia global y la relevancia cultural».

La nota informativa señala que de la colaboración con Marc Jacobs han surgido «algunos de los productos más icónicos y de mayor éxito comercial» de LVMH.

Por lo que respecta al futuro, los firmantes del acuerdo -que no precisaron las condiciones en su comunicado- señalaron que Marc Jacobs «se convertirá en una pieza clave de la división de moda de alta gama de WHP» con Vera Wang rag & bone y G-STAR, para reforzar todavía más la presencia de la compañía en ese nicho.

Con esa integración, WHP superará los 9.500 millones de dólares en ventas minoristas en todo el mundo.

En paralelo a esta compra, G-III Aparel Group compartirá con WHP Global la propiedad de Marc Jacobs y se encargará de gestionar algunas partes de su negocio de venta directa al consumidor y del negocio mayorista. Toda la operación debería estar cerrada antes de que finalice el año en curso.

El objetivo de esta transacción es que estos dos socios aceleren la fase de crecimiento de la marca, al aprovechar la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III Aparel Group. EFE

ac/jrg