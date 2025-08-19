The Swiss voice in the world since 1935

Más de 10.000 firmas en 24 horas para que se declare el nivel 3 de emergencia en El Bierzo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ponferrada (León), 19 ago (EFE).- Más de 10.000 personas han firmado en menos de 24 horas una iniciativa en la plataforma Change.org para solicitar a la Junta de Castilla y León que declare el nivel 3 de emergencia en los incendios que afectan a El Bierzo, que en la práctica cedería el control y la coordinación al Ministerio del Interior.

Los promotores de la iniciativa argumentan que los fuegos superan la capacidad de los medios locales y autonómicos y reclaman que se actúe de forma «inmediata».

«Después de once días, en vez de disminuir, los incendios van a más. Necesitamos más recursos para salvar vidas, pueblos enteros y un patrimonio natural que tardará generaciones en recuperarse», señalan los promotores de la iniciativa.

En otra de las peticiones, impulsada por el lugareño Adrián Vecino y que suma más de 2.000 apoyos, se advierte de que «el monte berciano tiene un valor ecológico enorme y lo que se queme ahora no se podrá recuperar».

Beatriz Jañez, también vecina de la comarca, apunta en su escrito que “el fuego no espera, mientras las administraciones discuten competencias”.

Además, la portavoz de la campaña #ElBierzoArde difundió un vídeo en redes sociales en el que denuncia que el aire en la zona es “el más contaminado del planeta en estos momentos” y que las brigadas “están exhaustas y en muchos lugares solo pueden centrarse en salvar casas y personas”. EFE

1011685

mig/aam/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR