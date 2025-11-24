Más de 11.000 evacuados por inundaciones en Malasia, entre fuertes lluvias en la región

Kuala Lumpur, 24 nov (EFE).- Malasia ha evacuado a más de 11.000 personas debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que asolan el país, informaron este lunes las autoridades, en medio de una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura para el Sudeste Asiático este año.

«Un total de 11.009 víctimas de 3.839 familias han sido ubicadas en centros temporales de evacuación que abarcan 14 distritos en 7 estados», indicó en redes sociales el secretario principal del Gobierno, Shamsul Azri, tras reunirse con el Centro Nacional de Comando de Desastres (NDCC) y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (Nadma).

La región más afectada es el norte de la mitad occidental del país -fronterizo con Tailandia-, con el estado de Kelantan como el más castigado, con 8.259 damnificados, según un comunicado difundido hoy por la Nadma a las 12:00 hora local (4:00 GMT).

Más de 100.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Departamento de Bomberos, entre otros cuerpos, se han desplegado para llevar a cabo labores de asistencia y rescate en las zonas anegadas, explicó Azri.

Miles de estudiantes preparan estos días en Malasia el principal examen nacional (SPM, por sus siglas en malasio), una prueba de acceso a enseñanza superior al término de la educación secundaria que tiene lugar del 3 de noviembre al 23 de diciembre, según el Ministerio de Educación.

Imágenes publicadas por la agencia nacional de noticias, Bernama, dejan ver cómo jóvenes estudian para la prueba en refugios temporales. «Recalqué la importancia de garantizar que (…) puedan realizar sus exámenes en condiciones adecuadas», indicó el secretario principal del Gobierno.

Más instantáneas de los efectos del temporal muestran calles con agua acumulada a la altura de la cintura de los ciudadanos en Kelantan.

Las zonas afectadas por las inundaciones registran este domingo fuertes precipitaciones por las que la agencia meteorológica malasia ha emitido avisos de «peligro».

La plataforma Zoom.earth muestra un sistema con potencial, aunque bajo, para convertirse en depresión, tormenta o ciclón tropical sobre las aguas a la altura de la turística ciudad de George Town, en el estado de Penang.

El Sudeste Asiático atraviesa este año una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura.

Las autoridades vietnamitas reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi causó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidas. EFE

