Más de 114 vuelos son esperados en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

2 minutos

Luque (Paraguay), 19 nov (EFE).- Más de 114 vuelos son esperados en Paraguay con motivo de la final única de la Copa Sudamericana, que disputarán el sábado el Lanús argentino y el Atlético Mineiro brasileño, informó este miércoles la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

«Creemos que vamos a superar fácilmente los 6.000 pasajeros», indicó a EFE el director de Aeropuertos de la Dinac, Rubén Aguilar.

El funcionario puntualizó que esta cifra de pasajeros no incluye a los visitantes que llegarán al país en vuelos comerciales regulares.

Aguilar señaló que estiman recibir en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, unos 34 vuelos chárter contratados por las compañías aéreas para atender la demanda y entre 80 a 90 vuelos privados.

Según anticipó, la mayoría de los vuelos arribarán el sábado, cuando se espera la mayor congestión en la principal terminal aérea del país, por donde llegan a diario unos 3.000 pasajeros en 18 o 20 vuelos comerciales.

El funcionario explicó que en noviembre del año pasado, cuando Asunción acogió el partido decisivo de la Sudamericana, en el que el Racing argentino conquistó su primer título tras vencer por 3-1 al Cruzeiro brasileño, se recibieron unos 200 vuelos, entre privados y chárter.

En esa ocasión, aterrizaron unos 26.000 visitantes extranjeros, incluidos los que se movilizaron en vuelos regulares.Para Aguilar, este año la cifra de pasajeros podría repetirse.

Como parte de las medidas de seguridad, aseguró que se han dispuesto dos secciones distintas para la llegada y salida de los aficionados, con el objetivo de que no haya «ningún conflicto».

Asunción será sede por tercera vez de una final de la Copa Sudamericana y la segunda de forma consecutiva, luego de que la Conmebol decidió que el evento no se realizaría en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, ante retrasos en la adecuación de su estadio.

La Policía Nacional de Paraguay movilizará a 6.000 agentes para garantizar la seguridad durante el duelo deportivo, que tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco.EFE

