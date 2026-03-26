Más de 13 millones de personas viven en la pobreza en el Reino Unido

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Londres, 26 mar (EFE).- Un total de 13,4 millones de personas viven en la pobreza en el Reino Unido, según los últimos datos sobre los ingresos de los hogares hechos públicos este jueves por el Departamento de Trabajo y Pensiones del Gobierno británico.

Esto supone casi la quinta parte de la población total del país, ahora establecida en 69,8 millones de personas.

La cifra, correspondiente al periodo 2024/25, ha crecido en medio millón desde el recuento del año precedente, cuando fue de 12,9 millones.

Se consideran en pobreza relativa (distinta a la absoluta) aquellos hogares donde los ingresos no superan el 60 % de la media nacional una vez descontados los gastos de vivienda.

Sin embargo, la cantidad de niños viviendo en la pobreza se ha reducido levemente: ahora son 4,03 millones, frente a 4,04 del año anterior. En su caso, los niños pobres suponen un 27 % de la infancia en el país.

Entre los pensionistas, los que viven en relativa pobreza son 1,69 millones, un 14 % del total y en ascenso sobre el año anterior.

Al comunicar estas cifras, la secretaria británica de Estado de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, dijo que los niveles de pobreza en el país eran «por completo inaceptables» y que el Gobierno laborista está comprometido en aplicar «acciones decididas para cambiar el curso» de las cosas.

El Gobierno laborista de Keir Starmer prometió desde un principio atacar la cuestión de la pobreza infantil como una de sus prioridades durante su mandato, pero las actuales cifras macroeconómicas -inflación del 3 % interanual en febrero, deuda pública acumulada del 93,1 % del PIB-, sumado a la crisis que se prevé traiga la guerra, no invitan al optimismo. EFE

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