Más de 2 millones de sudaneses regresan a sus zonas de origen en ocho meses, dice la OIM

2 minutos

El Cairo, 25 ago (EFE).- Más de dos millones de sudaneses han regresado a sus zonas de origen en siete estados de Sudán entre noviembre de 2024 y julio de 2025, informó este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que refleja un aumento en los retornos.

Del total de los 2.004.302 retornados, se estima que 1.549.211 personas regresaron del interior de Sudán, mientras que 455.091 regresaron del extranjero.

Esta cifra representa un aumento del 50 % en los retornos reportados en comparación con los datos junio de 2025, según la OIM, que aclaró que ahora tienen mayor recopilación de información por las posibilidades de acceso en el país.

Los desplazados regresaron, en su mayoría, a los estados de Al Yazira y Jartum, mientras que los refugiados regresaron de países como Egipto (41 %), Sudán del Sur (32 %), Libia (15 %), países del Golfo (11 %) y Chad (1 %).

Egipto, que dice acoger a 1,5 millones de refugiados, y Sudán pusieron en marcha hace un mes una iniciativa de retorno voluntario en un viaje gratuito por tren desde El Cairo hasta una zona fronteriza con Sudán, desde donde serán trasladados a Jartum y otras ciudades en barcos y autobuses, según las autoridades de ambos países.

La iniciativa de retorno voluntario en tren fue acordada por Jartum y El Cairo después de que el Ejército sudanés anunciara en los últimos meses la expulsión de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de amplias regiones del centro y el este de Sudán, incluida la capital.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12 millones, entre ellos los más de tres millones a Chad, Egipto y Sudán del Sur, en la mayor crisis humanitaria del planeta de la actualidad. EFE

ijm/rsm/rod