Más de 2.000 visitantes han llegado a Paraguay para los Juegos Panamericanos Junior

2 minutos

Asunción, 8 jul (EFE).- Un total de 2.121 visitantes han llegado a Paraguay con motivo de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que se inaugurarán el sábado en el país, informó este viernes la Dirección Nacional de Migraciones.

Se trata de atletas, técnicos, organizadores, jueces y periodistas, entre otros, que han arribado desde el pasado 28 de julio hasta el jueves, dijo a EFE el director de Migraciones, Jorge Kronawetter.

El 95 % de las llegadas se ha registrado por el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

El día de mayor afluencia ha sido el jueves cuando se recibieron 1.112 personas. El miércoles llegaron 383 extranjeros y el martes, 235, según un reporte de Migraciones.

Por nacionalidades, 280 viajeros procedían de Brasil, 231 de México, 223 de Argentina, 217 de Chile, 166 de Estados Unidos, 139 de Venezuela, 109 de Colombia, indicó el reporte.

El director de Migraciones enfatizó que aplicaron un sistema simplificado de control migratorio para que las delegaciones ingresen a Paraguay de forma ágil, pero sin descuidar la seguridad.

Entre las medidas destacó el prerregistro migratorio para atletas y sus delegaciones que les permite llenar un formulario de datos migratorios de forma anticipada y un mecanismo de visas electrónicas para que los visitantes no tengan que sellar sus pasaportes en los puntos de migración del aeropuerto.

«El proceso fue sumamente rápido de ingreso al país, después la parte de toma de su equipaje y la salida fue muy rápida y es algo que lo valoraron los mismos atletas porque justamente tiene mucho que ver con el objetivo que tienen de estar concentrados», expresó.

Los pasos terrestres serán los menos concurridos, aunque Kronawetter señaló que ciertos equipos de Argentina podrían ingresar al país por puestos del control migratorio fronterizo de Itapúa (sur), ya que la capital de ese departamento, Encarnación, es subsede de la competencia para disciplinas acuáticas, junto a la ciudad de Ypacaraí (centro).

Las delegaciones más numerosas, con sus deportistas de entre 14 y 22 años, son México, con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318) y Chile (282).

Kronawetter estimó que ingresarán a Paraguay aproximadamente 7.500 personas para los Juegos que acogerán a 4.000 deportistas de 41 países. EFE

nva/lb/gbf