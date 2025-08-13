Más de 2.700 efectivos combaten 71 incendios rurales en Portugal

(Actualiza con declaraciones a EFE de la ANEPC)

Lisboa, 13 ago (EFE).- Más de 2.700 efectivos, casi 900 vehículos y una quincena de medios aéreos combaten este miércoles 71 incendios rurales en Portugal mientras se mantiene el estado de alerta en el país por altas temperaturas.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa explicó en declaraciones a EFE que, de esos 71, hay 26 que permanecen activos, y que hay registro de «varios heridos», aunque todos leves.

Los incendios que más les preocupan son el de Trancoso, en el distrito de Guarda y a unos 60 kilómetros de la frontera con Salamanca (España); el de Siraelhos, en el distrito de Vila Real; el de Arganil (Coimbra); y los de Sátão y Tabuaço (ambos en el distrito de Viseu).

El fuego en Trancoso, el que más medios moviliza este miércoles en el país, está en una zona de «difícil acceso» y hay un viento que «está dificultando los trabajos» de combate, precisó la misma fuente.

«Parte del incendio está consolidado, pero existe un sector del incendio que nos está generando más preocupación», aclaró, a lo que añadió que el área ardida es «bastante grande».

Según la web de la ANEPC, combatiendo ese incendio hay 520 bomberos, 170 vehículos y 4 medios aéreos.

El fuego que comenzó en Siraelhos el 3 de agosto se mantiene activo y está siendo combatido hoy por 437 bomberos, 144 vehículos y 2 medios aéreos; mientras que un incendio que se inició esta madrugada en Arganil dispone de 480 efectivos, 147 vehículos y 9 medios aéreos.

Dos incendios en Sátão y Tabuaço están siendo combatidos por más de 500 efectivos, 90 vehículos y 9 medios aéreos en total.

Esta jornada, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) colocó el nivel naranja para 6 de los 18 distritos que hay en Portugal peninsular (seis menos que ayer), mientras continúa el riesgo de incendio «máximo» para decenas de municipios en el país.

Para facilitar la prevención y combate, el Gobierno del conservador Luís Montenegro decidió ayer ampliar por segunda vez el estado de alerta, que esperan que concluya este viernes.

Con esta renovación, siguen vigentes las medidas que han aplicado desde la semana pasada, entre ellas la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos. EFE

cch/jcg