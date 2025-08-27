Más de 200 tesoros, como un raro manual de juego del tejo, a subasta en Bogotá

2 minutos

Bogotá, 27 ago (EFE).- Más de 200 piezas históricas y culturales, entre ellas un curioso y escaso reglamento oficial del juego del tejo impreso en 1939, serán subastadas este jueves en la casa Bogotá Auctions, que reúne libros, mapas, manuscritos, fotografías y documentos con gran valor patrimonial.

El manual de tejo —considerado el deporte nacional de Colombia— muestra en su portada a un campesino, un indígena y un hombre cosmopolita lanzando el tejo, símbolo de cómo esta práctica tradicional atraviesa diferentes estratos de la sociedad.

El tejo, también llamado turmerqué, consiste en lanzar un disco metálico contra un blanco que contiene pólvora, lo que produce un estallido al acertar y lo convierte en un juego festivo y comunitario de gran arraigo en el centro del país.

Entre los lotes de la subasta destacan primeras ediciones de libros y fotografías de Gabriel García Márquez, manuscritos coloniales, mapas antiguos de Cartagena y Bogotá, y rarezas como un ejemplar del Libro de las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas de 1605, prohibido por la Inquisición dos años después de su publicación.

«Como siempre, la variedad de las piezas y el abanico de oportunidades permitirán a un público amplio de amantes del patrimonio cultural, histórico y literario aproximarse a piezas excepcionales y participar en la subasta», explicó el director del Departamento de Libros de Bogotá Auctions, Timothée de Saint Albin, citado en un comunicado.

La exposición de las piezas está abierta al público con entrada libre en la sede de Bogotá Auctions hasta el jueves, antes de la subasta, que está programada para a las 19:00 hora local (00.00 GMT del viernes). EFE

pc/jga/gad