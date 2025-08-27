The Swiss voice in the world since 1935

Más de 200 tesoros, como un raro manual de juego del tejo, a subasta en Bogotá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 27 ago (EFE).- Más de 200 piezas históricas y culturales, entre ellas un curioso y escaso reglamento oficial del juego del tejo impreso en 1939, serán subastadas este jueves en la casa Bogotá Auctions, que reúne libros, mapas, manuscritos, fotografías y documentos con gran valor patrimonial.

El manual de tejo —considerado el deporte nacional de Colombia— muestra en su portada a un campesino, un indígena y un hombre cosmopolita lanzando el tejo, símbolo de cómo esta práctica tradicional atraviesa diferentes estratos de la sociedad.

El tejo, también llamado turmerqué, consiste en lanzar un disco metálico contra un blanco que contiene pólvora, lo que produce un estallido al acertar y lo convierte en un juego festivo y comunitario de gran arraigo en el centro del país.

Entre los lotes de la subasta destacan primeras ediciones de libros y fotografías de Gabriel García Márquez, manuscritos coloniales, mapas antiguos de Cartagena y Bogotá, y rarezas como un ejemplar del Libro de las virtudes y propiedades maravillosas de las piedras preciosas de 1605, prohibido por la Inquisición dos años después de su publicación.

«Como siempre, la variedad de las piezas y el abanico de oportunidades permitirán a un público amplio de amantes del patrimonio cultural, histórico y literario aproximarse a piezas excepcionales y participar en la subasta», explicó el director del Departamento de Libros de Bogotá Auctions, Timothée de Saint Albin, citado en un comunicado.

La exposición de las piezas está abierta al público con entrada libre en la sede de Bogotá Auctions hasta el jueves, antes de la subasta, que está programada para a las 19:00 hora local (00.00 GMT del viernes). EFE

pc/jga/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR