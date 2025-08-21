Más de 250 damnificados dejan en Panamá lluvias asociadas a ondas tropicales en el Caribe

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- Al menos 250 damnificados han dejado en Panamá las lluvias acompañadas por ráfagas de viento que se han registrado en las últimas horas, asociadas al paso de ondas tropicales por el Caribe, según han informado este jueves las autoridades.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indica en un comunicado que 257 personas se han visto afectadas en las localidades de Jacú y Divalá de la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde se han habilitado albergues temporales en una escuela y en la sede de una junta comunal.

Las precipitaciones han dañado 30 viviendas en Jacú y 10 en Divalá, ha dicho el organismo, que ha precisado que las lluvias también han causado desprendimiento de rocas y caída de árboles en la provincia de Panamá, donde está la capital del país, sin mayores consecuencias.

«No se reportan personas heridas producto de los eventos», agrega el comunicado del Sinaproc, que tampoco menciona pérdidas humanas.

Las lluvias acompañadas de fuertes vientos que comenzaron esta madrugada se mantendrán hasta el próximo sábado, asociadas al paso de las ondas tropicales 24 y 25 de la temporada por el Mar Caribe y Centroamérica, de acuerdo con un aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). EFE

