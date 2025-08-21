The Swiss voice in the world since 1935

Más de 250 damnificados dejan en Panamá lluvias asociadas a ondas tropicales en el Caribe

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- Al menos 250 damnificados han dejado en Panamá las lluvias acompañadas por ráfagas de viento que se han registrado en las últimas horas, asociadas al paso de ondas tropicales por el Caribe, informaron este jueves las autoridades.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indicó en un comunicado que 257 personas se encuentran damnificadas en las localidades de Jacú y Divalá de la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde se han habilitado albergues temporales en una escuela y en la sede de una junta comunal.

Las precipitaciones afectaron 30 viviendas en Jacú y 10 en Divalá, dijo el ente de socorro, que precisó que las lluvias también causaron desprendimiento de rocas y caída de árboles en la provincia de Panamá, donde está la capital del país, sin mayores consecuencias.

«No se reportan personas heridas producto de los eventos», agregó la misiva del Sinaproc, que tampoco menciona pérdidas humanas.

Las lluvias acompañadas de fuertes vientos que comenzaron esta madrugada se mantendrán hasta el próximo sábado, asociadas al paso de las ondas tropicales 24 y 25 de la temporada por el Mar Caribe y Centroamérica, según un aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). EFE

