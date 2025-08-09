The Swiss voice in the world since 1935

Más de 3.800 visitantes extranjeros llegaron a Paraguay para Juegos Panamericanos Junior

Asunción, 9 ago (EFE).- Un total de 3.851 visitantes extranjeros han arribado hasta la tarde de este sábado a Paraguay para asistir a los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025, informó la Dirección Nacional de Migraciones.

La institución destacó en un comunicado que los visitantes «ya están en Paraguay para vivir la emoción del evento inaugural y las primeras competencias».

Los Juegos, que vivieron sus primeras competencias de remo y tiro en esta jornada, se inaugurarán oficialmente este sábado en el estadio Defensores del Chaco.

El viernes, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que aplican un sistema simplificado de control migratorio para que las delegaciones ingresen a Paraguay de forma ágil, pero sin descuidar la seguridad.

Entre las medidas destacó el prerregistro migratorio para atletas y sus delegaciones que les permite llenar un formulario de datos migratorios de forma anticipada y un mecanismo de visas electrónicas para que los visitantes no tengan que sellar sus pasaportes en los puntos de migración del aeropuerto.

Las delegaciones más numerosas, con sus deportistas de entre 14 y 22 años, son México, con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318) y Chile (282).

Los organizadores calculan que llegarán entre 7.500 y 8.000 visitantes para asistir a los Juegos que se disputarán hasta el 23 de agosto. EFE

