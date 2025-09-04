The Swiss voice in the world since 1935

Más de 30 muertos en los ataques israelíes contra Gaza en lo que va de jueves

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 4 sep (EFE).- Más de 30 personas murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza en lo que va de jueves, dijeron fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

De los muertos, tres fueron abatidos mientras trataban de recibir ayuda humanitaria en la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Otras siete personas, todas miembros de la misma familia, murieron en un bombardeo israelí contra una tienda de campaña en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que cita a sus corresponsales sobre el terreno, entre los siete fallecidos había al menos una niña pequeña.

La agencia Wafa registró además otros siete muertos en varios ataques contra la ciudad de Gaza, en el norte, donde se han concentrado estos días el grueso de los ataques israelíes de cara a la anticipada incursión terrestre anunciada por las autoridades israelíes.

Y en Deir al Balah, en el centro del territorio, otro palestino murió por disparos de las fuerzas israelíes, según la agencia.

Al menos 63.746 gazatíes han muerto y más de 161.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la ofensiva, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento de las autoridades sanitarias del enclave, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Otros 367 palestinos han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, entre ellos 131 menores, según el Ministerio de Sanidad gazatí. La mayoría se han registrado este verano, después de meses de bloqueo a la entrada de suministros por parte de Israel, que controla todos los accesos a la Franja.EFE

jdg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR