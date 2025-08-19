Más de 300 soldados colombianos participan en operación contra disidencias de las FARC

2 minutos

Bogotá, 19 ago (EFE).- Más de 300 soldados participan en una operación militar contra disidentes de las FARC en el convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste), informó este martes el Ejército de Colombia en un comunicado.

El contingente ha llegado a los poblados de Huisitó y San Juan del Micay, «sitios que son retaguardia estratégica de la estructura criminal Carlos Patiño», que forma parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, explicó el Ejército.

En la ‘Operación Perseo II’, como se ha denominado la maniobra ejecutada este martes, las autoridades utilizan helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas, artillería y tropas en tierra, que ejecutan maniobras ofensivas para tratar de recuperar el control territorial.

«De manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y en coordinación con la Policía, las operaciones sostenidas se realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región», agregó el Ejército.

El Cañón del Micay es clave para el narcotráfico porque, además de tener cultivos de coca, es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

El Ejército puso en marcha allí el 12 de octubre del año pasado la ‘Operación Perseo’ original, con más de mil soldados, para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño.

Sin embargo, el despliegue militar no dio el resultado esperado y las disidencias siguen controlando la zona y desafiando al Estado.

Justamente el pasado 22 de junio el Ejército denunció que 57 militares fueron «privados de su libertad» en la zona del Cañón del Micay por comunidades que estaban «constreñidas» por el grupo Carlos Patiño.

Los uniformados fueron rescatados el día siguiente en una operación coordinada por tropas del Ejército y la Policía y más de 20 personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de secuestro. EFE

jga/joc/llb